Nominati dalla giunta comunale faentina tre nuovi membri della Deputazione per il Niballo

La Giunta Comunale di Faenza, a seguito delle proposte raccolte durante il Comitato per il Niballo dello scorso 18 ottobre, ha nominato i tre nuovi componenti della Deputazione per il Niballo, come previsto dall’art. 17 del Regolamento Generale della manifestazione.

La Deputazione per il Niballo

La Deputazione è il comitato scientifico di riferimento dell’Amministrazione comunale per gli aspetti di rigorosità storica e culturale del Niballo e ad essa spetta il compito di valorizzare la ricerca storica delle antiche tradizioni cittadine, prevalentemente, ma non solo, riferite alle attività cavalleresche e rionali, in tutti gli aspetti culturali, civili, militari, religiosi di vita quotidiana o quant’altro, anche ricorrendo a collaborazioni con studiosi e/o ricercatori. E’composta dal Magistrato dei Rioni, che la presiede e che può delegare le funzioni a persone di sua fiducia, dal Maestro di Campo e da tre membri di nomina del Consiglio degli Anziani e nella scelta di nominativi si pone da sempre particolare attenzione affinché i tre componenti rappresentino esperienze nei campi della conoscenza storica e del costume del XV secolo.

Per il triennio 2023-2025 i nuovi tre membri saranno Luisa Renzi, Michele Orlando ed Eugenio Larosa. Aldo Ghetti ricoprirà il ruolo di delegato di fiducia del Magistrato dei Rioni. L’Amministrazione Comunale vuole esprimere un sincero ringraziamento ai tre componenti uscenti Franca Pozzi, Pietro Lenzini, Giuliano Vitali e al delegato del Magistrato dei Rioni Sandro Guerrini per l’importante e puntuale lavoro svolto nell’ultimo triennio.

Chi sono i tre nuovi componenti della Deputazione per il Niballo

Luisa Renzi è laureata in Lettere moderne – indirizzo storico ed è da sempre appassionata di storia dell’arte e di

vicende storico-artistiche della città di Faenza. Michele Orlando è laureto in Lettere con un dottorato in Italianistica e ha partecipato a diversi convegni e congressi storici nazionali e internazionali. Eugenio Larosa è esperto di ricostruzioni e ricerca storica, in particolare sui temi legati a costumi storici, cerimoniali e accessori di tornei e rievocazioni storiche.