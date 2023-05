Allerta Meteo: evacuazioni e prevenzione contro il peggioramento

In relazione all’emergenza meteo che sta interessando il comune di Faenza, nella serata di lunedì 15 maggio, è stata emessa una ordinanza per evacuare i residenti nelle zone che avevano già mostrato particolari criticità durante l’alluvione tra il 2 e 3 maggio. Nel corso della scorsa notte, circa 450 persone sono state invitate a lasciare le proprie abitazioni e a trovare ospitalità presso la rete familiare e amicale o al Pala Bubani allestito per la prima accoglienza. Nella serata di lunedì 15 anche chi risiedeva in ulteriori zone a rischio di allagamento, è stato raggiunto da comunicazioni date attraverso gli altoparlanti dei mezzi delle forze di polizia; inoltre sono stati distribuiti gli avvisi contenenti le misure di autoprotezione.

Il peggioramento della situazione meteorologica dalle prime ore di martedì 16, con l’innalzamento dei livelli dei fiumi e la pioggia che non sta dando tregua al territorio, ha portato alla decisione, come concordato con la Prefettura, di invitare la popolazione che occupa le abitazioni al piano terra ai piani superiori. Chi non ne avesse la possibilità deve contattare il numero di emergenza 0546.691313.

Si ricordano le principali misure di autoprotezione: non avvicinarsi ai corsi d’acqua; allontanarsi dalle zone potenzialmente che potenzialmente possano allagarsi; non recarsi in scantinati o nei locali interrati; non accedere ai sottopassi; evitare spostamenti non necessari; evitare, durante l’allerta, lo spostamento di oggetti e veicoli.