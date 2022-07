Martedì d’Estate: il 19 appuntamento con la musica

Il tema della terza serata dei “Martedì d’Estate 2022” è la musica dal vivo. La rassegna di luglio organizzata da Faenza C’entro proseguirà il 19 luglio a partire dalle 18.30. Le vie del centro apriranno le porte a un ricco ventaglio di generi musicali, proposti dalle varie band presenti: si passerà dal funky dei “Musicanti di San Crispino” al folk delle “Emisurèla”, toccando il pop dei “Deja Vu”. Ma non solo musica, infatti il “Martedì d’Estate” faentino propone spettacoli, animazioni, gastronomia, mercatini a tema, mostre e visite guidate, oltre a 150 negozi aperti.

Il programma di Martedì d’Estate del 19 luglio

Martedì 19 luglio due band nella Piazza del Popolo di Faenza. Ad aprire le danze alle 19.30 saranno i “Basterdjazz”, giovane band che entusiasmerà il pubblico con brani musicali commerciali, jazz, blues, funky oltre ad un piccolo repertorio klezmer.

A seguire, alle 21.15 suoneranno i “Musicanti di San Crispino” con un mix tra buona musica e divertimento e un repertorio che spazia dal reggae allo ska, dalla musica romagnola alla tarantella, dal funky alla musica anni Sessanta. In Piazza della Libertà, durante il corso di tutta la manifestazione, sarà presente il Mercato di Campagna Amica con i suoi prodotti a km0, un variegato assortimento di generi agroalimentari, direttamente prodotti e venduti da aziende locali.

In Corso Mazzini e in Via Pistocchi si potrà trovare il mercatino di artigianato artistico, hobbistica e flower design. Da Maison M4, nell’atmosfera di un giardino, moda, stuzzichini e bollicine, mentre da United Colors of Benetton si potranno ricevere consulenze di armocromia, prenotabili sulla pagina Facebook del negozio. Dal balcone soprastante suonerà il duo folk Emisuréla con Anna e Angela de Leo, concerto organizzato in collaborazione con “Rumore di Fondo”. All’Erboristeria Fiore della Vita invece consulenze olistiche con esperti diversi per ogni serata. All’interno del cortile Zanelli, situato in via Mazzini, la Coccolateria propone un live painting con Francesca Archinto (Babalibri) e l’artista Chen Jiang Hong in collaborazione con Mellops Libreria dei ragazzi.

Anche Spazio Ceramica Faenza, situato in via Pistocchi 16, organizza laboratori per adulti e bambini e dimostrazioni di lavorazione della ceramica. Il tema della terza serata sarà la decorazione della ceramica.

In Corso Saffi, i “Surprise” suoneranno con Valentina Gentilini e Carlotta dal Boni presso il balcone di OVS, sempre grazie alla collaborazione con “Rumore di Fondo”, mentre Ottica Scipi ospita l’esposizione del ferro creativo di F-Lor Da Fer curata da Loris Farolfi. Inoltre, Happy Family propone giochi in legno e giocattoli del passato.

In Corso Garibaldi, in tutti i martedì di luglio, appuntamento con il mercatino dei creativi. Inoltre da Bernabè ci sarà la possibilità di fare aperitivo e ascoltare musica live. M’AMA Interni gestirà un laboratorio creativo per bambini con una casetta, un giardino sul corso e gessetti colorati.

Invino As Wine Consulting organizzerà degustazioni di vini e tapas mentre il vicino Napizz sfornerà pizze con la possibilità di cenare all’aperto, il tutto accompagnato dalla musica dal vivo del duo “Dejà Vu Acoustic Project”.

In Corso Matteotti la via sarà animata dal mercatino dei creativi, ma anche dagli spazi di gioco di Nerd Empire, sia all’interno che all’esterno del negozio, con giochi di carte e di miniature per principianti ed esperti. Da InFermento tavoli all’aperto e dj set, mentre al 19.86 degustazioni di vini di 3 diverse cantine, in collaborazione con NeverWineAlone.

In Via Torricelli l’arte è la grande protagonista, con l’evento espositivo “Neo-Marguttiana” curato dall’Associazione Acquerellisti Faentini “Silvano Drei”, che presenta una mostra en plein air di opere degli artisti associati, uno dei quali in attività estemporanea. Inoltre, all’Erboristeria l’Elisir ci sarà un’esposizione del pittore faentino Atasa Guido Valli. Sempre in via Torricelli si esibirà la cover band “Noma Mamba Band”.

In Via Marescalchi il Panificio Bertaccini offrirà prodotti artigianali e assaggi durante tutta la manifestazione.

Le visite guidate per i Martedì d’Estate

Tante anche le visite guidate. Al Museo Internazionale delle Ceramiche sarà visitabile dalle 18 la mostra “Nino Caruso. Forme della Memoria e dello Spazio”. Anche al Museo del Risorgimento e dell’Età Contemporanea è prevista l’apertura straordinaria dalle 20 alle 23 per visitare la mostra “Napoleone e il Risorgimento Italiano: la prima Campagna d’Italia 1796-97 e la Battaglia di Faenza”.

Per la prima volta in questi “Martedì d’Estate 2022” la Biblioteca Manfrediana propone alle 16 un pomeriggio all’insegna di libri, coccole e filastrocche dedicato ai bambini dai 12 ai 36 mesi, mentre alle 17.30 cominceranno le letture per i bambini dai 3 ai 6 anni. Dalle 21 la Pro Loco propone “Uno studio di architettura, un giardino e un vecchio teatro: dai soffitti decorati ai graticci del cinema Sarti”. Ritrovo sede Pro Loco, Voltone Molinella 2. Prenotazione obbligatoria al costo di 3€. Per info e prenotazioni 0546 25231.

Dalle 19.30 alle 22.30 aprirà il Museo della Seconda Guerra Mondiale e della Shoah con la possibilità di partecipare a visite guidate. A Palazzo Milzetti alle 20 arriverà “Soffitte Meravigliose: luoghi di vita tra architetture audaci”, l’apertura straordinaria serale alla scoperta dei sottotetti e delle soffitte di Palazzo Milzetti.

“I Martedì d’Estate” sono organizzati dal Consorzio Faenza C’entro, col coordinamento di WAP Agency, in collaborazione con la Cabina di Regia composta da Confartigianato, Confcommercio Ascom Faenza, Confesercenti, Cna e il contributo della Banca di Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese e della Camera di Commercio di Ravenna. L’evento gode del patrocinio e del contributo del Comune di Faenza.