Proseguono gli eventi per l’80° anniversario dalla Liberazione di Faenza dal nazifascismo

Continuano le iniziative messe a punto per la celebrazione dell’80° Anniversario della Liberazione della città di Faenza dal nazifascismo.

Il successo del tour guidato

Dopo il successo di pubblico dell’appuntamento di sabato 7 dicembre, intitolato “Nei loro passi – un tour attraverso i luoghi della Seconda Guerra Mondiale tra Faenza, Borgo Durbecco e il fiume Lamone” – organizzato dall’associazione Senio River, durante il quale sono stati ripercorsi i passi seguiti dagli alleati per liberare la

città dai nazifascisti, con l’ausilio di alcune foto storiche, il prossimo evento è in programma per mercoledì 11 dicembre.

I prossimi appuntamenti

Alle 20.45, presso il Teatro Sala Fellini, in piazza Santa Maria Foris Portam, verrà rappresentato lo spettacolo ‘E questo è il fiore’, che narra le vicende della 36ª Brigata Garibaldi ‘Alessandro Bianconcini’. La narrazione sarà affidata all’attrice Marina Mazzolani, accompagnata dalle musiche di Maurizio Piancastelli. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la sezione ANPI di Faenza. Il giorno dopo, giovedì 12 dicembre, alle 18, presso l’aula Magna della Biblioteca Manfrediana, lo scrittore, giornalista e fotografo Maurizio Maggiani, già vincitore dei premi Strega e Campiello, presenterà il suo libro “La memoria e la lotta. Calendario intimo della Repubblica” (Feltrinelli, 2024).