L’anatra, la morte e il tulipano: alla Casa del Teatro lo spettacolo per famiglie

“Una storia dal finale inevitabile”, ma “inaspettatamente divertente e leggera.” Con queste parole Federica Tardito e Aldo Rendina introducono quello che è l’incontro fra l’anatra e la morte, ovvero lo spettacolo per bambini dai 7 anni e per tutti. “In fondo racconta una cosa semplice, e cioè che la morte ci accompagna fin da quando siamo in vita e che comprenderlo ci aiuta a non averne paura, a sentirci meno soli e magari anche a vivere più consciamente». L’anatra, la morte e il tulipano, che domenica 12 febbraio alle ore 16 è in programma alla Casa del Teatro di Faenza nell’ambito della Stagione un teatro di comunità a cura del Teatro Due Mondi.

Il linguaggio delicato del teatro danza per raccontare ai ragazzi la morte, parte della nostra vita

«La strana e inaspettata amicizia fra l’anatra e la morte viene narrata in primo luogo attraverso un linguaggio coreografico, grazie ai corpi e le movenze, ma anche alle voci» continuano gli artisti in merito allo spettacolo già vincitore degli Eolo Awards 2015 come Miglior spettacolo di teatro ragazzi e giovani dell’anno «Un duetto teatrale stralunato, buffo e poetico che sul palco trova la sua ideale corrispondenza musicale nell’inusuale abbinamento fra fagotto e violoncello, in partiture scritte appositamente per questi due strumenti da Mozart, Gal, Beethoven, Bizet, Hindemith e Komma».

La Compagnia tardito/rendina nasce dall’incontro fra i danzatori/coreografi Federica Tardito e Aldo Rendina‚ provenienti da una riconosciuta esperienza professionale come interpreti di coreografi quali Raffaella Giordano‚ Giorgio Rossi‚ Roberto Castello‚ Anna Sagna‚ Claude Coldy‚ Georges Appaix e Pierre Byland. Insieme per vicinanza e frequentazione di un sentire comune‚ assaporano il gusto di percorrere le vie dell’ironia nelle sue diverse forme; sperimentano il piacere di osservarsi drammatici per sorprendersi ridicoli, cuore della loro poetica. Tra i loro spettacoli: Gonzago’s Rose‚ Circhio Lume‚ “Oh Heaven” (Il Paradiso Possibile) e Il Compito.

Informazioni per la partecipazione

Ingresso unico: € 2. Posti limitati, prenotazione vivamente consigliata allo 0546 622999, alla pagina http://teatroduemondi.it/news/ oppure, il giorno dello spettacolo, al 331 1211765. Prossimo spettacolo: venerdì 24 febbraio, Immigrant Song 2.0 della Scuola Sperimentale dell’Attore. Info sulle attività alla Casa del Teatro