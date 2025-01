Faenza in queste settimane rende omaggio al celebre decoratore Felice Giani con una serie di iniziative che culminano con ‘Omaggio a Felice Giani’, mostra nella Galleria d’arte nella Molinella dove si possono ammirare 22 disegni originali de ‘L’album di viaggio da Faenza a Marradi’. A quest’ambito, l’assessorato alla Cultura che organizza l’iniziativa ha voluto affiancare un approfondimento guidato dal titolo ‘Faenza neoclassica: itinerari tra arte e bellezza’, un viaggio nell’arte e nella cultura neoclassica della città, alla scoperta del patrimonio artistico dell’epoca nei musei e istituti culturali faentini.

L’evento di domenica

Il primo appuntamento in programma è per domenica 19 gennaio con partenza da Palazzo Milzetti alle ore 15; un’ora più tardi ci si trasferirà in Pinacoteca dove, in occasione delle celebrazioni faentine di Giani, sono esposte alcune opere pittoriche. Alle 16.45 ci si sposterà nella Galleria comunale d’arte per visitare la mostra Omaggio a Felice Giani mentre l’itinerario si concluderà a Palazzo Laderchi alle ore 17.30. Gli appuntamenti si ripeteranno sabato 25 gennaio e sabato 1 e domenica 9 febbraio. Nelle date e negli orari indicati sarà possibile usufruire di una visita guidata nei quattro siti dell’itinerario (Palazzo Milzetti, Pinacoteca Comunale, Galleria Comunale d’Arte, Palazzo Laderchi) raggiungibili in autonomia da parte dei partecipanti. La visita guidata è gratuita e senza obbligo di prenotazione; in Pinacoteca e a Palazzo Milzetti è previsto l’acquisto del biglietto di ingresso.