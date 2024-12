Cinema Sarti: proiezione- evento del film concerto di Vinicio Capossela

Dopo il grande successo dell’evento dedicato a Francesco Guccini, Cinemaincentro e MEI – Meeting degli Indipendenti tornano ad unire le forze per una nuova proiezione, questa volta all’insegna di una delle voci più uniche e indefinibili del panorama musicale italiano, quella di Vinicio Capossela.

Il film – concerto

Natale Fuori Orario: questo il titolo del film – concerto in scena al Cinema Sarti di Faenza. Sul grande schermo, un documentario travestito da film, ambientato in un futuro assurdo e fuori dagli schemi: è il Natale del 2047, il Mago, il Gigante e il Cantante, alle soglie della fine del mondo, decidono di tornare al club “stazione” che li ha visti protagonisti per tanti show natalizi, il Fuori Orario, e rinnovare per l’ultima volta il loro antico patto di amicizia battezzato da tempo.

Le parole di Vinicio Capossela

“Il titolo si riferisce non soltanto al nome dello storico locale, ma anche all’andare a spasso nel tempo a mezzo di quella mina vagante nel calendario che è la Festa. La narrazione immagina la storia di una festa nel momento in cui il mondo ha perduto la festa e volge al suo tramonto. È una storia collettiva di amicizia, musica, partecipazione in quel mistero di plastificazione e insieme redenzione dell’umano che è il Natale. Nelle lucine delle feste si trova infatti sia la paccottiglia natalizia del consumo obbligatorio, sia quell’innocenza perduta che spesso è evocata nelle canzoni di Natale”. Si sviluppa così un’esperienza audiovisiva che si muove in una continua alternanza fra sospensione dell’incredulità e “realtà”, tra narrazione immaginifica e repertori “reali”, materiali d’archivio che hanno ruolo di “ricordi” dei personaggi, rivissuti tramite flashback ma anche tramite medium tecnologici quali la realtà virtuale. Il tono ironico del documentario è naturale estensione del linguaggio di Vinicio, in costante bilico tra il sentimentale e una spregiudicata ironia, tra delicatezza e visceralità.