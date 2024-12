Concorso di arti visive “La città del futuro”, promosso dal Gruppo Erbacci

Venerdì 13 dicembre alle ore 15 presso la Sala Bigari del Comune di Faenza partirà la sesta edizione del concorso di arti visive ‘La città del futuro’, quest’anno dedicata alla “Creatività che dà voce al futuro”, iniziativa ideata e promossa da Viaggi Erbacci e rivolta ai ragazzi seguiti dalle associazioni “Autismo Faenza” e “A mani libere”.

Le finalità del progetto

Il progetto si propone di stimolare i ragazzi attraverso un disegno che poi, ingrandito, arricchirà la livrea della fiancata del Green-Go Bus, l’autobus 100% elettrico che conta due linee in città (Linea A e Linea C) e che viene utilizzato ogni giorno da circa mille persone, che gratuitamente si spostano in città senza ricorrere all’uso di automobili. Come per il 2023, anche quest’anno il partner dell’iniziativa è stata ancora una volta la sezione faentina dell’Avis che, in cambio dello spazio sulla fiancata del bus elettrico che ospita la campagna informativa per incentivare le donazioni di sangue, ha messo a disposizione 1.300 euro che verranno interamente destinate alle famiglie dei 6 vincitori del concorso.

La premiazione e i vincitori

La premiazione si terrà nella sala Bigari del Comune di Faenza alla presenza del sindaco Massimo Isola e del consigliere regionale Niccolò Bosi, del presidente della sezione faentina dell’Avis Angelo Mazzotti, di Giorgio Erbacci e dei rappresentanti delle associazioni di autismo tra i quali Cesare Missiroli presidente di “Autismo Faenza. I ragazzi che hanno partecipato all’iniziativa saranno tutti premiati dal sindaco. Ecco i nomi dei vincitori: Massimiliano Emiliani, Luca Giacomini, Marko Palma, Aran Pasi, Matteo Piras e Savorani Anna. Dopo le premiazioni, tutti i protagonisti si troveranno in piazza del Popolo per la rituale foto di gruppo.