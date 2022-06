Atletica 85 Faenza: Francesca Amadori ai Campionati italiani individuali di Firenze

Sabato 11 giugno ai Campionati italiani individuali promesse su pista a Firenze l’atleta faentina Francesca Amadori dell’Atletica 85 Faenza si classifica 11sima migliorando il suo primato su pista.

Firenze – Campionati italiani individuali promesse su pista

A Firenze sabato 11 giugno Atletica 85 faenza BCC si è presentata con una portacolori bianco-azzurra ai Campionati italiani individuali promesse su pista. L’atleta in questione era Francesca Amadori che ha corso nei 400hs migliorando il primato stagionale e la posizione nel ranking nazionale classificandosi 11sima col tempo di 1’03”26. Peccato per le condizioni meteo con il vento anomalo che ha messo in confusione un po’ tutte le atlete, ma resta comunque una bellissima prestazione per Francesca.