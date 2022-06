Festa della Musica a Brisighella: il 17 giugno “Recovery Sound – Green Music economy”

Anche quest’anno Brisighella aderisce alla “Festa della Musica”. Tutta l’Italia, aderendo all’iniziativa europea, sarà particolarmente unita nel nome della Musica e Brisighella ne sarà una delle protagoniste. L’edizione 2022, con il tema “Recovery Sound – Green Music economy” ha come obiettivo la ripartenza del settore musicale attraverso l’attenzione e il rispetto per l’ambiente.

Il programma

Nella serata di venerdì 17 giugno dalle 21, nella suggestiva cornice dell’Anfiteatro Spada, una serie di esibizioni a ingresso libero celebreranno la tradizione musicale per cui il Borgo si è sempre contraddistinto. La locale Scuola di Musica “A. Masironi”, vivacissimo fulcro locale di formazione musicale, particolarmente attento alle nuove generazioni con oltre dieci anni di attività, rappresenta la massima espressione per una concreta e seria continuità generazionale in campo musicale. Ne sono un bell’esempio i tanti corsi di strumento proposti, le collaborazioni a livello nazionale ma, soprattutto, un laboratorio di propedeutica pensato appositamente per compiere, giocando, i primi passi con le note. La grande realtà musicale si conferma poi con l’inossidabile Banda del Passatore, folkore e vanto della piccola cittadina e riconosciuta, con i suoi tanti servizi all’esterno, come singolare porta bandiera del Borgo assieme alle famose Fruste. Anche la Banda guarda con attenzione alle giovani generazioni, che si avvicinano e si preparano con il gruppo garantendone la continuità. Anche per l’edizione 2022 è inoltre confermata la partecipazione dell’Associazione Culturale Tamburi Medioevali di Brisighella, celebre gruppo storico ufficiale nei programmi delle Feste Medioevali. La formazione dei più giovani e lo schieramento dei senatori animeranno l’anfiteatro e le vie del centro con i loro caratteristici ritmi travolgenti, avvalendosi del più grande tamburo a tracolla esistente: il timpano. Collabora all’iniziativa il Centro Musicale “Onda Sonora”. La stessa serata del 17 giugno, nel centro storico di Brisighella prenderà il via la quarta tappa di “Borgo DiVino in Tour 2022”, la kermesse del buon bere con dieci tappe tra le località più interessanti del panorama nazionale. La manifestazione, organizzata grazie alla preziosa collaborazione della Pro Loco di Brisighella, si svolgerà dalle 18 fino a mezzanotte nei tre giorni del fine settimana dal 17 al 19 giugno.