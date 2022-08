A Brisighella i Calici sotto i Tre colli con i Baro Drom Orkester

Sabato 6 agosto torna nel cuore del Borgo di Brisighella l’evento dedicato alla musica e al buon vino “Calici sotto i Tre Colli – Le Stelle nel Borgo”, con protagoniste le cantine del territorio. Dalle ore 19.30 passeggiando per il centro storico sarà possibile degustare gli ottimi vini delle cantine brisighellesi, abbinati a finger food da passeggio preparati per l’occasione dai ristoranti di Brisighella, che saranno aperti per chi desidera proseguire con una cena.

Strade Blu sarà a Brisighella con i Baro Drom Orkestar

Per l’occasione la grande anima della musica di “Strade Blu” farà tappa a Brisighella nella suggestiva cornice di Piazza Carducci, che sarà invasa dal ritmo travolgente della Baro Drom Orkestar. La band è formata da quattro musicisti accomunati dalla passione per i ritmi dispari dell’Est e del Sud Europa. Una delle più belle realtà nel panorama della world music, con alle spalle tantissimi concerti in Europa tra festival, teatri e club, tre dischi all’attivo e tantissime collaborazioni. Klezmer, musica armena, pizzica salentina e balkan, sonorità brasiliane, echi di musica mongola e ritmiche africane, il tutto suonato con una formazione atipica (senza fiati). Violino elettrico, fisarmonica e base ritmica composta da contrabbasso elettrico e batteria modificata, dall’attitudine molto rock e poco world – una definizione potrebbe essere “Power Gipsy Dance” – in un repertorio di canzoni tradizionali completamente stravolte e brani originali.

Inizio concerto ore 21.30. Ingresso libero. L’intera serata è frutto della collaborazione tra Pro Loco Brisighella, Amministrazione Comunale e Associazione Strade Blu. Infoline: info@stradeblu.org – Pro Loco Brisighella 0546/81166 – iat.brisighella@racine.ra.it – www.brisighella.org.