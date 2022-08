Blacks è il nuovo main sponsor dei Raggisolaris

Si chiamerà Blacks Faenza. La squadra di Filippo Raggi sigla un contratto di con Blacks, che sarà main sponsor Raggisolaris per i prossimi tre anni. Una partnership nata nel segno della crescita che proprio in questi anni sta accomunando le due realtà. Con questo nuovo contratto, l’azienda consolida il legame con i Raggisolarsi dopo essere già stata sponsors minore nelle scorse stagioni.

Blacks è un’azienda che lavora nel settore automotive e motorsport

Blacks, nata nel novembre del 2011, è un’azienda che lavora per l’industria automotive e motorsport, realizzando componenti per i bolidi di MotoGp, Formula 1 e Mondiale Rally. Blacks è infatti specializzata in progettazione, prototipazione e produzione di componenti in materiali compositi avanzati (fibra di carbonio, di vetro, aramidica, fibre ibride…). Nei prossimi due anni Blacks ha in programma il raddoppio del personale occupato, a oggi di 70 lavoratori, e l’ampliamento della superficie produttiva con un nuovo stabilimento di 7mila metri quadrati, che, sempre in via Vittori, andrà ad affiancarsi all’attuale struttura. Una storia giovane e in progressiva crescita quella di Blacks, evidenziata dal costante aumento della sua superficie produttiva.

Bandini, Presidente Blacks: “Due realtà giovani nel pieno del processo di crescita”

“Il motivo per cui Blacks ha sposato la causa Raggisolaris trova origine nella passione per il basket, lo sport in genere e soprattutto dall’identità che accomuna le due realtà: entrambe giovani e nel pieno di un processo di crescita che fino a ora si è compiuto in modo pressoché simmetrico. Un processo di crescita in entrambe i casi mosso da un senso, da un principio di valore per quello che viene fatto”.

Raggi, Presidente Raggisolaris: “Un main sponsor che esprime valori importanti”

“Volevamo un main sponsor faentino e che potesse esprimere valori importanti e lo abbiamo trovato in Blacks. C’è tanto entusiasmo intorno a questa partnership che porta ancora più solidità ad un rapporto iniziato nel 2015, anno in cui Blacks si è avvicinata a noi. Entrambe siamo società ambiziose che hanno idee simili ed è stato un percorso quasi spontaneo l’arrivare a pianificare questo progetto che avrà durata triennale. Blacks è una azienda in forte crescita e ascesa e siamo molto contenti di avere il loro nome sulle maglie. Ora non vediamo l’ora che parta la stagione e speriamo che sia il nostro anno”.

Il calendario della stagione: il debutto dei Black sabato 1 ottobre

Ne frattampo è stato condiviso anche il calendario della prossima stagione: sarà ad Ozzano il debutto in campionato della Blacks. I faentini esordiranno nella serie B 2022/23 sabato 1 ottobre alle 20.30. La Lega Nazionale Pallacanestro ha reso nota soltanto la prima giornata, mentre giovedì 4 agosto alle 10 pubblicherà il calendario completo. Il programma del primo turno. Ozzano – Blacks; Ancona – Cesena; Fabriano – Empoli; Fiorenzuola – Rieti; Firenze – Andrea Costa Imola; Virtus Spes Vis Imola – Jesi; Piacenza – Senigallia; San Miniato – Matelica