Faenza Half Marathon: Prima Edizione in arrivo

È alla sua primissima Edizione la Faenza Half Marathon, che si terrà domenica 26 gennaio 2025 a Faenza. L’evento, organizzato da Overcome Team SSD e con il patrocinio del Comune di Faenza, sarà un’opportunità per runner di tutti i livelli di abilità di riunirsi e celebrare la passione per la corsa in una cornice cittadina che percorrerà le strade ricche di cultura e tradizioni della città manfreda.

La competizione

La gara si disputerà su 21.097 km nei quali verranno attraversati tutti i punti più importanti e storici della città. La partenza e l’arrivo si terranno nel cuore di Faenza, in piazza del Popolo, e si incontreranno tutti i principali quartieri faentini. Dopo lo start si attraverserà il ponte romano per entrare nel Borgo Durbecco e Porta delle Chiavi, si ritornerà in città zona Borgotto per poi attraversare la parte nord di Faenza, si correrà superando la zona sportiva della Graziola e si uscirà per un breve tratto dai quartieri cittadini; si rientrerà a Faenza dalle Bocche dei Canali e si arriverà a Porta Montanara, si correrà per lo storico Stradone, un passaggio veloce al monumento del Fontanone e si rientrerà in centro al 20km attraversando Porta Imolese, da lì un ultimo km tutto in rettilineo prima di entrare in piazza del Popolo. Sarà una gara veloce, con lunghi rettilinei completamente piatti e strade larghe. L’occasione ideale per provare un Personal Best sulla distanza Half Marathon. La Gara, inserita nel Calendario Nazionale FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera), omologata FIDAL BRONZE Categoria A, ha tutte le carte in regola per diventare un appuntamento fisso nel calendario sportivo nazionale. Gli organizzatori hanno auto limitato gli iscritti al numero di 820, raggiunto ormai da tempo.

La Family Run

È inoltre previsto un percorso non competitivo in collaborazione con lo CSEN Ravenna Comitato di Faenza di 8 km aperto a tutti, che si può percorrere correndo o camminando. Questa distanza permette a chiunque desideri avvicinarsi all’attività fisica di partecipare a un’esperienza di sport, salute e divertimento insieme a familiari e amici. Il percorso parte ed arriva in piazza del Popolo, con i primi 7 chilometri condivisi con i partecipanti alla gara competitiva prima di svoltare a sinistra per viale Baccarini e infine rientrare nel centro storico. Alla 8Km FAMILY RUN oltre alle iscrizioni on line ci si potrà iscrivere sabato 25 (dalle 16 alle 19) e domenica 26 (dalle 7 alle 9) nella sede della Palestra Overcome (Faventia Sales ex Salesiani via S. G. Bosco 1 – Faenza)