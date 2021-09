Atletica 95 Faenza: il 1 settembre il XXV Memorial Fantinelli e Trofeo Fatuma Ibrahim

Dopo un’estate piena di soddisfazioni e medaglie per l’atletica italiana non poteva mancare il consueto appuntamento con il Memorial Fantinelli. Il 1 settembre al campo d’atletica comunale Raffaele Drei di Faenza si svolgerà infatti il XXV Memorial Fantinelli e il Trofeo Fatuma Ibrahim organizzato da Atletica 85 Faenza Bcc.

Lo spettacolo dell’atletica leggera in programma per mercoledì 1 settembre, inizierà a partire dalle 18 con le gare delle categorie giovanili, per proseguire con le gare del settore assoluto dalle 19. Come di consueto si disputeranno le gare di lanci, specialità di cui Claudio Fantinelli era allenatore, assegneranno i premi del Memorial Fantinelli. La gara dei 600m femminili assegnerà invece il premio intitolato alla mezzofondista Fatuma Ibrahim. La gara è aperta al pubblico per tutti coloro in possesso di certificazione verde Covid-19, ovvero del Green Pass. Sarà inoltre presente il forno a legna di Pizza Casa Faenza che accompagnerà lo spettacolo sportivo per atleti e pubblico. Sono oltre 400 gli atleti iscritti, pronti a ripartire nella stagione agonistica forti delle emozioni regalate dalle tante medaglie dell’atletica leggera alle Olimpiadi di Tokyo 2020.