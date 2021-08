Videogiochi, ecco i migliori titoli da provare su Playstation Now

Prende piede anche in Italia Playstation Now, il servizio garantito dalla Sony a tutti gli utenti della nota console di gioco. Si tratta di una soluzione davvero interessante, soprattutto per via dei tanti vantaggi che riesce a proporre. Come funziona? È molto semplice da spiegare: l’utente non deve fare altro che accedere, consultare la libreria dei giochi disponibili e selezionare il titolo che lo attrae di più. A quel punto il gioco verrà avviato su un server esterno, e il flusso audio/video verrà inviato sul dispositivo del giocatore, così da consentirgli di giocare senza sforzo. Rispetto ai classici sistemi dei videogiochi digitali, in questo caso gli utenti non devono scaricare né installare in locale nessun software: in altre parole, si risparmiano tempo e giga preziosi sull’hard disk della propria console.

Quanto costa l’abbonamento su Playstation Now

Naturalmente ci troviamo di fronte ad un servizio sempre aggiornato che richiede un abbonamento, anche se in realtà i costi sono davvero convenienti e concorrenziali. È infatti possibile scegliere diverse opzioni, come nel caso del classico abbonamento mensile, che costa 9,99 euro al mese. Per risparmiare si possono selezionare altre soluzioni come l’abbonamento trimestrale (24,99 euro) o quello annuale, che invece costa 59,99 euro. In secondo luogo, è il caso di sottolineare che gli utenti avranno a propria disposizione 7 giorni di accesso gratuito, per poter provare il servizio senza spendere soldi, e per capire se va realmente incontro alle proprie aspettative. Oltre al costo dell’abbonamento a Playstation Now bisogna mettere in conto anche le spese per la connessione: qui si consiglia di valutare le varie offerte per Internet a casa, come quelle proposte da Linkem, ad esempio, così da trovare eventualmente delle alternative più convenienti dal punto di vista economico e delle prestazioni. Una volta effettuata l’iscrizione, si potranno sfruttare i primi 7 giorni gratuiti per provare uno o più dei tanti giochi top gamma presenti su Playstation Now.

I migliori videogiochi presenti su Playstation Now

Su Playstation Now si possono trovare delle autentiche chicche, che i gamers di una certa età di sicuro conosceranno già. Fra i migliori titoli messi a disposizione dal servizio targato Sony non potremmo non citare ad esempio BioShock, uno degli shooter a tema horror più famosi di sempre. Un altro videogioco sensazionale, e riproposto da Playstation Now, è Bloodborne, un favoloso action RPG prodotto e pubblicato da From Software, già famosa per la serie Dark Souls e per l’arrivo del nuovo franchise Elden Ring. A proposito di giochi action dagli sfondi epici ed evocativi, non potremmo non citare God of War, con tutta probabilità uno dei capolavori che ha segnato almeno 2 generazioni di videogiocatori. Infine, nella nostra lista bisogna includere anche altri must have del calibro di Red Dead Redemption o piccoli gioielli come Hollow Knight