Rewind: il video-viaggio tra gli archivi storici delle scuole S.Umiltà di Faenza e Ungaretti di Solarolo

La manifestazione regionale “Quante storie nella storia”, promossa da Istituto dei beni culturali, Soprintendenza archivistica e Associazione degli archivisti (Anai) per promuovere nelle scuole gli archivi storici si terrà anche quest’anno. Non ci saranno visite guidate, né seminari, conferenze, incontri o spettacoli. La manifestazione si sposta sul web. Vi partecipa anche il Servizio Archivi dell’Unione della Romagna Faentina con un video dal titolo Rewind… Storie di ieri per domani, che sarà pubblicato a partire dal 4 maggio 2020 su Youtube all’indirizzo: https://www.youtube.com/channel/UCACAWEvEmDrJwTnlKx6Z_2g

La manifestazione regionale promossa dall’Ibc a cui partecipa la Romagna Faentina

Il video prende le mosse dal lavoro svolto nell’autunno 2019 insieme al personale della Sezione di Archivio di Stato di Faenza e ai docenti e alunni di tre classi prime delle scuole medie Ungaretti di Solarolo e S. Umiltà di Faenza. Tra ottobre e dicembre 2019 era stato avviato un laboratorio didattico dedicato alle fonti archivistiche in età medievale e alla figura del notaio, con incontri coi docenti e visite in archivio. A febbraio 2020 le classi avrebbero dovuto cominciare a lavorare sui documenti, in vista delle manifestazioni della Settimana della didattica (4-10 maggio 2020), ma l’epidemia ha fermato il progetto. Il video continua con un viaggio a ritroso tra immagini e registrazioni sonore tratte dalle edizioni degli anni precedenti: dalle fotografie delle giornate del Faentino lontano, all’albero genealogico della famiglia dei conti Mazzolani, ai disegni della storia a fumetti dedicata alla costruzione del ponte di Felisio.