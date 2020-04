VIDEO / Il messaggio di Faenza Lotta ai nonni al tempo del Covid 19

Un video per rendere omaggio a tutti gli anziani, in particolare ai nonni, in questo tempo difficile di Coronavirus: è questa l’idea che ha avuto la società Faenza Lotta realizzando un video che è stato diffuso il 28 aprile scorso attraverso i propri canali social. Un allenamento speciale, composto da quattro esercizi, nel quale «tutti dovremo impegnarci al massimo» afferma il tecnico del Faenza Lotta, Salvatore Avanzato, e che è rivolto a tutti per ripensare il proprio rapporto con gli anziani e in particolare con i nonni. «Se la situazione contingente è difficile per tutti – si ascolta nel video – per loro è ancora di più».

Il video di Faenza Lotta

Un allenamento in 4 esercizi per ripensare il rapporto con i nostri nonni

Ecco dunque l’allenamento proposto dal Faenza Lotta che possiamo affinare in questi e nei prossimi giorni. Il primo esercizio indicato dal video è quello di «parlare più spesso con i nostri nonni», per mostrare ancora di più il nostro affetto verso di loro e per non dimenticarli mai. Il secondo esercizio è quello di «ringraziare»: nel corso della nostra vita è importante trovare il momento per fermarsi e sentire il bisogno di dire “grazie” a loro, per tantissimi motivi: per averci aiutato nel momento del bisogno, per averci accompagnato in palestra per gli allenamenti… Il terzo esercizio è quello della «valorizzazione»: è importante restituire pregio alla figura degli anziani e non sentirli invece come peso della nostra società. Infine il quarto esercizio è quello di ridare ai nostri nonni «importanza» all’interno delle nostra casa, quali depositari della storia della nostra famiglia; di testimonianze, di ricordi e radici.

Al termine del video sono poi indicati alcuni esercizi pratici per la terza età forniti da Davide Calderoni, istruttore presso la palestra Lucchesi.