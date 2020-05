Voci dalla quarantena: il video che racconta Faenza e il Coronavirus

Cosa ha significato vivere due mesi in quarantena durante la pandemia Coronavirus? Nei primi giorni della “fase 2”, guardiamo indietro questo tempo per capire cosa abbiamo vissuto e per fare tesoro di questa esperienza.

Giovani, anziani, professionisti, studenti e contagiati: abbiamo raccolto le loro voci emerse da Faenza e dai faentini per tracciare un bilancio nella nostra città e di ciò che tutti noi abbiamo probabilmente provato. Parole e immagini per raccontare questo tempo di Covid 19 che ha già segnato uno spartiacque nelle nostre vite, nel nostro rapporto con gli altri e con il mondo che ci circonda.

Buon ascolto.

Voci dalla quarantena – Video

Come il Coronavirus ha cambiato le nostre vite

La perdita della libertà, le piccole e grandi difficoltà quotidiane, i dettagli che ci rivelano un mondo cambiato sotto i nostri occhi, l’affrontare la malattia attraverso quattro giorni di terapia intensiva: tante storie differenti unite che parlano però a ognuno di noi attraverso una prospettiva e uno scorcio diverso. Da chi non è potuto tornare a Faenza a chi è stato costretto a perdere i propri spazi privati, da chi il Covid 19 l’ha dovuto affrontare direttamente e da chi ne ha subito gli effetti nel contesto lavorativo e famigliare. Grazie a tutti coloro che ci hanno donato la loro storia.

Diretto e prodotto da Buonsenso@Faenza

Riprese e montaggio – Camilla Valli