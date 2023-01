Viabilità faentina: percorsi alternativi per evitare i lavori

Il Comune informa che per lavori di manutenzioni e di posizionamento di fibra ottica ci saranno alcune modifiche alla viabilità nei prossimi giorni.

Modifiche alla viabilità in corso Matteotti

Per lavori di manutenzione alla rete fognaria, a Faenza, giovedì 5 gennaio, dalle 3 alle 6, divieto di circolazione, eccetto per i mezzi di soccorso e di emergenza, in corso Matteotti per la direzione di marcia Firenze – Ravenna, nel tratto compreso tra piazza Fratti (Porta Montanara) e via Minardi.

Percorso alternativo: da viale Stradone, si può svoltare in via Cavour, poi percorrere via Tonducci, via Castellani, via Scaletta (o via Naldi) per poi ricongiungersi su corso Matteotti

Modifiche alla viabilità in via Cantoni

Per lavori finalizzati alla posa dei cavi della fibra ottica, a Faenza, in via Cantoni, dalle 7 di venerdì 6 alle 18 di sabato 7 gennaio 2023, vengono istituiti: il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in tutta la strada su entrambi i lati; il divieto di transito nel tratto compreso tra corso Mazzini e il civico 6 e in corrispondenza dei civici 32 e 46; doppio senso di circolazione per i soli veicoli in uso a residenti di via Cantoni, frontisti, o diretti all’Obitorio. La ditta incaricata dell’intervento, oltre a installare la segnaletica, provvederà a indicare i percorsi alternativi per i veicoli.