Al via il Torneo Martini con i giovani cestisti della Raggisolaris

Da oggi fino a domenica 5 gennaio, Faenza ospiterà il Torneo Martini, una kermesse sportiva in cui quattro categorie (Under 14, Esordienti 2008 e 2009, Aquilotti 2009 e 2010 e Scoiattoli 2011) delle società blasonate dell’Emilia si sfideranno per il trofeo finale.

Rispetto alla prima edizione del 2018, la grande novità del 2019 sarà il debutto del Campus (struttura in via Proventa) che ospiterà quattro dei sei tornei organizzati. Gli altri campi da gioco saranno la palestra Ex Succovit di Faenza (via Cantagalli), la palestra della scuola Strocchi di Faenza (via Forlivese 7) e il Palazzetto dello Sport di Massa Lombarda

Al Torneo Martini società sportive illustri come Virtus Bologna, Fortitudo Bologna e Pallacanestro Reggiana

L’importanza del Torneo Martini, organizzato dalla Raggisolaris Academy, si evince anche dalla quantità e qualità dei team partecipanti: Virtus Bologna e Fortitudo Bologna, Basket Jolly Reggio Emilia (settore giovanile della Pallacanestro Reggiana), l’International Imola (settore giovanile dell’Andrea Costa), il Pontevecchio Bologna, l’Aics e il Cà Ossi Forlì, il Basket Club Russi, il Santa Viola Bologna, il Cesena Basket, la Livio Neri Cesena, BSL San Lazzaro, Basket Jolly Reggio Emilia e ovviamente non mancheranno i padroni di casa della Raggisolaris Academy che schiereranno formazioni dei corsi di Faenza, Cotignola e Massa Lombarda.

Per conoscere il calendario degli incontri e gli orari è possibile accedere a www.academyraggisolaris.it