Tennis Club Faenza, Tarlazzi trionfa al Lemon Bowl di Roma

Prestigioso successo per Diego Tarlazzi, portacolori del Tennis Club Faenza, che ieri mattina a Roma ha vinto nella categoria Under 14 maschile il Lemon Bowl, importante torneo di tennis giovanile giocato sui campi del Foro Italico.

Il risultato della finale e le parole del vincitore

Nella finale giocata contro Filippo Capitanelli del Tennis Training Foligno, Tarlazzi ha prevalso nettamente per 6-0 6-0. Nella semifinale di ieri si era imposto 6-4 6-2 su Riccardo Torrieri del Tennis Club Roseto, dopo aver superato brillantemente i precedenti turni eliminatori. «Sono molto contento per questa vittoria – dice Diego – È stata una settimana impegnativa, anche perché la pioggia ha interrotto diverse partite. Vincere il Lemon Bowl è una soddisfazione bellissima ed è stato indimenticabile giocare sui campi del Foro Italico».

La soddisfazione del Tennis Club Faenza

«Siamo felicissimi per lo straordinario risultato raggiunto da Diego – dichiara Andrea Ciani, presidente del Tennis Club Faenza – Tutti i sacrifici e l’impegno profusi sono ripagati da vittorie come questa. É un risultato meritatissimo per un ragazzo magnifico, che raggiungerà tanti altri traguardi importanti. Tutto il Circolo di Faenza è fiero di lui». Il maestro Edoardo Pompei, che lo allena assieme ai maestri Marco Poggi, Mattia Bandini, Flora Perfetti e Paola Tampieri (oltre al maestro lughese Nicholas Contavalli), aggiunge: «È stato molto bravo, ha vinto un torneo prestigioso e speriamo che sia di buon auspicio per questa stagione. Tutto lo staff del circolo è molto contento».