La 3B della scuola media Strocchi in scena con Teatro Due Mondi il 17 e 18 marzo

Il progetto Kabarett ’22 a cura del Teatro Due Mondi alla Casa del Teatro di Faenza continua il 17 e 18 marzo alle 19 con un doppio appuntamento dal titolo Siamo nomi, maschere, fantocci che vedrà protagonisti gli alunni della classe 3B della Scuola secondaria di primo grado D. Strocchi, guidati da Silvia Dall’Ara e Alessandro Gentili con la professoressa Valentina Donati. Le serate saranno arricchite dagli interventi di Renato Valmori, attore del Teatro Due Mondi, con un monologo da Cuore di Edmondo De Amicis, e del musicista Vittorio Soglia al vibrafono.

Scuola e teatro

“Nell’ambito di un’attività pedagogica che da quarant’anni è parte integrante nostra ricerca artistica, rivolta a persone di tutte le età e provenienze”, spiega il regista Alberto Grilli, “dal 2019 gli operatori del Teatro Due Mondi si occupano del laboratorio teatrale del Corso di Teatro della Scuola secondaria di primo grado Dionigi Strocchi di Faenza, un’esperienza della durata dell’intero anno scolastico che diventa per gli studenti una disciplina in più nel loro curriculum. Questa

impostazione toglie quell’aura di “eccezionalità” che di solito ha il laboratorio teatrale offrendo la possibilità di portare avanti con i ragazzi un percorso articolato e approfondito. Così si inizia l’anno scolastico apprendendo alcune tecniche di base del mestiere dell’attore per poi dedicare anima e corpo al testo teatrale. A seconda delle problematiche che si decide di affrontare, in accordo col corpo docente, vengono scelti alcuni autori della vasta letteratura drammatica (da Plauto a Pirandello, da Shakespeare a Dürrenmatt, da Goldoni a Brecht) che possano stimolare le classi a scandagliare le possibilità dell’arte teatrale”.

Biglietti

La Casa del Teatro si trova a Faenza in Via Oberdan 7/a. I posti sono limitati, la prenotazione è obbligatoria sul sito www.teatroduemondi.it/appuntamenti /, o al numero 0546 622999 (il giorno dello spettacolo al num. 331 1211765). Ingresso unico a 2 euro.