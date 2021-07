Sveglia Presto Running. L’11 luglio torna la corsa/camminata non competitiva

Per gli amanti della corsa – e i mattinieri – sabato 11 luglio torna la Sveglia Presto Running, la corsa/camminata di 9/5 km organizzata da Le Linci – Branco Podistico – Polisportiva Santa Lucia. Dopo lo stop imposto dalla pandemia, gli organizzatori hanno deciso di allestire la 7^ edizione.

Come partecipare alla Sveglia Presto Running

Il ritrovo è a partire dalle 5:09 di mattina presso il Circolo ARCI “Il Botteghino” (Via S.Mamante 69 – Faenza). Nella prima parte dell’incontro sarà possibile “andare a sciogliere le gambe”, tra le salite e le discese di Via Castel Leone, Via Roncona e Via S. Mamante. La partenza sarà libera dalle ore 5:59 alle 6:29. L’iscrizione alla corsa, al costo di 8€ fino ad un massimo di 200 partecipanti, prevede anche la colazione e il gadget della manifestazione. Per i bimbi sotto i 10 anni nessun costo di iscrizione.

Come da protocollo COVID-19 UISP non sarà possibile iscriversi sul posto, ma solamente on line tramite il sito www.corriconlelinci.com oppure attraverso la mail svegliaprestorunning@gmail.com entro giovedì 8 luglio. Per tutte le informazioni è possibile fare riferimento al sito www.corriconlelinci.com e sulle pagina Facebook e Instagram “Le Linci – Branco Podistico”.