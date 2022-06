Successi per l’Atletica 85 ai campionati di Trento del 15 giugno

Nella settimana appena trascorsa Atletica 85 Faenza BCC si è cimentata in una trasferta verso nord, nel bel contesto di Trento. L’occasione è stata il meeting su tre prove SpeedKing che ha visto il 15 giugno cimentarsi gli atleti per lo più sul fronte della velocità.

I risultati

In bianco-azzurro si sono battute Francesca Amadori sui 400hs portando a casa nientemeno che un tempo di 1’02″10, che abbassa ulteriormente il suo PB e le vale la vittoria della gara, e Giulia Gandolfi sui 200m, con un tempo di 25″08 che le vale il nuovo PB ed il 6° posto in classifica. Soddisfazione per entrambe per questo periodo di crescita e ottima forma che prosegue, con Francesca che ottiene in gara ciò che vale e Giulia che mette un altro bel mattoncino nella sua preparazione a conferma della crescita in vista dei prossimi importanti appuntamenti agonistici ai Campionati italiani assoluti del 25 giugno prossimo