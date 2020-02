Lo sport per non mollare mai: l’evento al circolo Anspi di Pieve Cesato

Il circolo Anspi Don Bosco di Pieve Cesato ha organizzato, come ogni anno, un incontro dedicato al confronto famigliare, all’educazione, alle esperienze e al dialogo prendendo spunto dallo sport, come stimolo, come esempio e come forza. “Lo sport: tenore di vita per non mollare mai” è stato il titolo dell’evento che ha visto protagonisti, nella sala parrocchiale “Don Valentino” di Pieve Cesato, Massimo Resta, atleta paralimpico di nuoto, Emanuele Lambertini, atleta paralimpico di scherma e, a sopresa, direttamente dalla Polonia, dove ha ottenuto un oro a squadre e un bronzo individuale nel tennistavolo, Carlotta Ragazzini.

Dopo i saluti di Paolo Cavina, presidente dell’Anspi Faenza, e di monsignor Vittorio Santandrea, parroco di Pieve Cesato, i tre ragazzi hanno portato la loro personale esperienza nel mondo dello sport paralimpico dimostrando di non sentirli disabili, ma uguali agli altri. Il messaggio che è scaturito dalla serata è che il mondo paralimpico è spettacolare e degno di avere tutti i diritti del mondo dei normodotati.