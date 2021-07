Sport in Unione: primi eventi nei parchi di Faenza il 18 luglio

Sette giornate per presentare alle persone le opportunità sportive del territorio della Romagna faentina, in un clima conviviale e nel rispetto delle norme anti-Convi. Il primo appuntamento è in programma domenica 18 luglio, dalle 16 alle 22, a Faenza. Nel parco Mita troveranno spazio le società Pallamano Romagna, Pol Zannoni (calcio), Handball Faenza 1983, Bai Yuan (Kung Fu) e Dat’na Mosa (ginnastica); al parco di via Calamelli si ritroveranno la sezione lotta e tennis del Club atletico Faenza, Dharma (yoga & shatzu), Le linci (podistica) e il Circolo bocciofilo pensionati. Al parco Bertozzi: Circolo della scherma Placci, la sezione ginnastica del CA Faenza, Mr. Dog Faenza e Atletica 85 Faenza. Alla Punta degli orti: New Faenza baseball, Leopodistica, Wild Dog training, Faenza Teatro danza e Shamrock (dodgeball). Infine, allo Sferisterio Macrelli si ritroveranno il Tiro a segno nazionale, Asdr Macrelli e la Nuova scuola basket Faenza. A Faenza si replicherà il 22 agosto.

Nei comuni dell’Unione il primo appuntamento sarà a Brisighella, sabato 4 settembre al Centro Sportivo di via Canaletta. Si proseguirà a Riolo Terme, domenica 5 settembre al Parco Fluviale. Sabato 11 settembre, doppio appuntamento: a Castel Bolognese al centro sportivo di via Donati e a Solarolo al Parco Conti. La rassegna ‘Sport in Unione’ chiuderà con l’appuntamento a Casola Valsenio di domenica 12 settembre.

L’assessore Laghi: “Una bella occasione per tante associazioni”

“Questa – dice Martina Laghi, delegata per lo sport nell’Unione della Romagna faentina- è una bellissima occasione per le tante associazioni coinvolte che potranno promuovere le loro attività e per lo sport in generale. Siamo particolarmente orgogliosi per il progetto che per la prima volta in assoluto viene organizzato e condiviso tra comuni dell’Unione. È per questo che sono particolarmente grata ai colleghi amministratori e al personale degli uffici per lo spirito collaborativo e per il clima molto positivo. Ci tengo a sottolineare infine che per partecipare e cimentarsi nelle azioni e attività proposte dalle associazioni sportive durante le giornate nelle quali si svolgeranno le manifestazioni non sono richieste particolari abilità. Bambini, genitori, nonni e persone diversamente abili potranno trascorre un pomeriggio alla conoscenza delle attività sportive ma soprattutto divertendosi”.

Al progetto presentato questa mattina è legato anche una iniziativa. Raccogliendo i timbri di almeno 15 associazioni differenti alla fine di una delle due giornate a Faenza l’associazione Admo regalerà un simpatico omaggio. Alla conferenza stampa hanno partecipato amministratori dei comuni dell’Unione, delegati degli Enti di promozione sportiva (Csen, Csi, Uisp e Admo) oltre ai rappresentanti di tante associazioni che hanno aderito all’iniziativa.