“Sogni” di Akira Kurosawa: proiezione gratuita in piazza Nenni domenica 18 alle 21.30

L’edizione 2021 dell’Arena Borghesi continua con una proiezione gratuita. Domenica 18 luglio alle 21.30 ingresso gratuito offerto dal Cineclub il Raggio Verde al pubblico della Molinella: per la rassegna Mirabile Visione, viene proposto l’ultimo capolavoro datato 1990 del maestro giapponese Akira Kurosawa, “Sogni”, prodotto da Steven Spielberg. La copia del film, proveniente dalla Cineteca Italiana di Milano, sarà proiettata alle 21.30, mentre l’ingresso è aperto dalle 20.30

“Sogni” di Akira Kurosawa

Una serie di otto racconti onirici nata dall’immaginazione del geniale regista giapponese, che induce a riflettere su varie tematiche, tra cui il rapporto tra uomo e natura e gli orrori della guerra. «Parlando dei sogni, Dostoievskij sostiene che sono l’espressione viva dei nostri desideri e delle nostre angosce sepolte nel profondo di noi stessi. Incuriosito da questa osservazione ho voluto saperne di più sull’argomento e ho cominciato a prendere nota dei miei sogni» ha rivelato lo stesso regista Kurosawa. Il filo rosso che lega gli otto episodi è infatti la presenza di un io narrante che è una sorta di alter ego di Kurosawa.

Il commento di Aldo Tassone al film

In “Akira Kurosawa”, saggio pubblicato nel 2008 per il Castoro il critico cinematografico felliniano Aldo Tassone descrive “Sogni” come “l’illustrazione perfetta di illuminazioni” che si ritrovano in una lettera di Vincent Van Gogh, evocato nel sogno-racconto “Corvi” e interpretato da Martin Scorsese, al fratello Theo. “Se vogliamo uscire dal Caos della nostra epoca volgare e suicida, bisogna ritornare alle sorgenti” continua a commentare Tassoni, “riscoprire la magia del silenzio, l’armonia con la natura, la saggezza degli illuminati. Non è un po’ il tema segreto anche de “La voce della luna” girato da Fellini lo stesso anno?” Un film che si può dunque definire onirico, ma proprio di “una tale tensione, un tale vigore morale, una tale ricchezza di invenzioni visive che sarebbe davvero ingeneroso definirlo un capolavoro mancato come insinuava qualche critico”, dice Tassone.

Regole di accesso

L’ingresso alla Molinella è consentito soltanto dal lato Piazza del Popolo. È obbligatorio indossare la mascherina fino a quando non si sarà seduti e mantenere sempre la distanza interpersonale di 1 metro. Dispenser di gel disinfettante sono a disposizione. Si consiglia vivamente di presentarsi con congruo anticipo per evitare assembramenti. Al termine seguire le indicazioni degli addetti che provvederanno a far defluire il pubblico con ordine da entrambe le uscite. La proiezione avverrà senza intervallo. L’orario di apertura di Piazza Nenni è previsto alle 20:30, mentre la proiezione inizierà alle 21:30.