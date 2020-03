Sindacato Macellerie Faenza: donati 2mila euro all’ospedale di Ravenna

In questo scenario di estrema emergenza il Sindacato Esercenti Macellerie ha voluto donare lunedì 23 marzo la somma di 2mila euro a favore dell’ Ospedale di Ravenna Santa Maria delle Croci, da utilizzare per le necessità più rilevanti in questo momento. Il Sindacato esprime ancora una volta il proprio ringraziamento e la propria solidarietà a tutti gli operatori che si stanno adoperando affinché questa situazione sia superata nel migliore dei modi.

Samuele Marchi

