Giovedì 12 maggio a Faenza “Astrofili e altri Animali Notturni” con Andrea Boscherini

Nell’ambito della XXII edizione Faentina della Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica, giovedì 12 maggio dalle 21 si terrà un incontro aperto al pubblico organizzato dal Gruppo Astrofili Faenza, presso la sede in Via Zauli Naldi 2 a Faenza (ingresso dal terrazzo della palestra delle scuole Carchidio-Strocchi). L’incontro sarà anche trasmesso in diretta su YouTube, e sarà l’undicesima puntata della serie “Usciamo a Riveder le Stelle”.

Astrofili e altri Animali Notturni

Per osservare meglio le stelle, l’astrofilo deve muoversi di notte e spostarsi lontano dalle luci delle città, arrivando spesso in luoghi immersi nella natura, e abitati da vari animali notturni, di cui si possono sentire i richiami, o che a volte attraversano la strada mentre ci si sposta in auto. Ne parlerà meglio Andrea Boscherini, naturalista e divulgatore.Dalle 21 Andrea Boscherini, naturalista e divulgatore, terrà una conferenza dal titolo “Astrofili e Altri Animali Notturni” Questo intervento sarà anche trasmesso in diretta su YouTube dalle 21, all’indirizzo https://youtube.com/astrofaenza/live

Successivamente alla diretta, il video potrà essere visto all’indirizzo https://youtu.be/BP-_i47LgPk. A seguire, dalle 22, condizioni meteo permettendo, osservazione guidata del cielo, ad occhio nudo e con i binocoli e i telescopi a disposizione dell’associazione.

La Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica

La “Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica” è un evento annuale organizzato dal Comune di Faenza in collaborazione con gli enti che partecipano al “Tavolo della Scienza”. Il programma completo è disponibile sul sito del Comune di Faenza: https://www.comune.faenza.ra.it/In-evidenza/Settimana-della-Cultura-Scientifica-e-Tecnologica

Info e prenotazioni

La capienza è limitata, e per partecipare dal vivo è necessaria la prenotazione attraverso i contatti disponibili sul sito https://www.astrofaenza.it