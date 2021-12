Al via la Settimana Europea della Romagna Faentina: gli appuntamenti dal 16 dicembre

Sono previsti a Faenza nelle giornate di giovedì 16, venerdì 17 e sabato 18 dicembre una serie di incontri organizzati dalla Romagna Faentina per familiarizzare con gli strumenti e le opportunità offerte dall’Unione Europea.

Il programma degli incontri

Giovedì 16 al Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza si tiene il primo momento di approfondimento dedicato ad esperti e professionisti del settore intitolato: “Ceramica e cibo”. L’incontro sarà occasione per restituire l’esperienza faentina al prestigioso evento francese “Toques et Porcelaine”, la biennale di Limoges, avvenuta quest’anno dal 17 al 19 settembre. L’iniziativa è promossa dalla “Strada Europea della Ceramica – Itinerario culturale del Consiglio d’Europa”. Per venerdì 17 dicembre gli appuntamenti in programma sono due. Il primo alle 10 presso Faventia Sales è un laboratorio didattico dimostrativo inerente al Progetto Sipario, un progetto che mira a collegare diversi teatri d’Opera della Regione Emilia-Romagna alla rete europea dei teatri storici. Durante il laboratorio dimostrativo saranno presentate le attività di ricerca nel campo della composizione elettroacustica 3D e della realtà aumentata per la progettazione di teatri e auditorium. Al laboratorio sarà possibile accedere su iscrizione (al link https://cuttl.ly/vYTCqY6) e in possesso di super green pass. Alle 16 sempre venerdì 17, presso il Clan Destino di Faenza (viale Baccarini 21) sarà possibile partecipare al seminario “RE-Start: opportunità europee per i giovani. Dall’URF all’Europa”, cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del bando per la promozione della cittadinanza europea. L’evento è aperto a tutti, confermando la propria partecipazione alla mail progettieuropei@romagnafaentina.it. Obbligatorio il possesso di super green pass. L’ultimo appuntamento della rassegna europea riguarda giovani studenti faentini che hanno partecipato a un percorso di formazione sulla democrazia europea, “Immagino l’Europa così”, il quale si concluderà sabato 18 dicembre, in diretta Facebook sulla pagina dell’Unione della Romagna Faentina e quella del Comune di Faenza dalla sala del consiglio municipale, a partire dalle 10. Gli studenti si cimenteranno in un dibattito in lingua inglese.