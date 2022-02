Prorogata la scadenza del bando del Servizio Civile Universale al 10 febbraio

La scadenza per le domande da parte dei giovani per il Servizio Civile Universale è stata prorogata al 10 febbraio 2022 alle 14.

Nuova scadenza: 10 febbraio

Il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale ha emanato un Bando volontari per la selezione di 56.205 giovani da impiegare in progetti di servizio civile in Italia e all’estero. Questo bando è stato integrato con altri 8.481 posti il 25 gennaio. Tutte le informazioni tecniche sono disponibili sul sito del Servizio Civile: www.scelgoilserviziocivile.gov.it.