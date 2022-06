Scuola e sport: primo premio provinciale di un contest nazionale a una classe delle Pirazzini

La 5A delle elementari Pirazzini di Faenza, dell’istituto comprensivo Matteucci si è aggiudicata il primo premio in ambito provinciale del contest nazionale “Scuola Attiva Kids”. La premiazione si è tenuta allo stadio Olimpico nell’ambito della “Giornata per lo Sport per la scuola Primaria” che si è svolta a Roma alla quale hanno partecipato circa 2mila studenti arrivati da tutta la Penisola.

“Benessere e movimento”

La 5A del Pirazzini ha vinto realizzando un disegno sul tema “Benessere e movimento” per il progetto “Attiva Kids”, organizzato dal Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con il Dipartimento per lo Sport, e “Sport e Salute”, con l’obiettivo di promuovere l’attività motoria e la cultura sportiva nella Scuola primaria. Il disegno, particolarmente creativo, degli scolari faentini, si è classificato al primo posto nella provincia di Ravenna.

La manifestazione

La manifestazione si è svolta alla presenza del ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi, la schermitrice olimpionica Valentina Vezzali, oggi sottosegretario con delega allo Sport, e altre leggende dello sport italiano che hanno portato la loro testimonianza. Sul campo erano presenti ben 29 Federazioni Sportive Nazionali, che hanno coinvolto i bambini nei giochi e nelle attività sportive. Ai piccoli vincitori faentini è andato in premio un viaggio a Roma.