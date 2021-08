Il 26 agosto l’ultimo appuntamento della rassegna “Ex-Salesiani Summer Village”

L’ estate sta finendo, ma giovedì 26 agosto per la rassegna estiva “Ex Salesiani Summer Village” c’è ancora tempo per un ultimo appuntamento . Dalle 18 nell’ex Complesso ex Salesiani si alterneranno diversi momenti di musica, sport, arte e spettacoli rivolti ad adulti e bambini.

Il programma della serata

Alle 19.30 appuntamento con lo show-cooking dell’Agrichef Alberto Grandi dell’Agriturismo Rio Manzolo di Villa Vezzano. La dimostrazione porterà al pubblico ricette della tradizione contadina. Tra i protagonisti della serata ci anche la musica. Nella chiesa del Complesso alle 20.30 verrà presentato il concerto di apertura del Corso Musicale estivo Marco Allegri “Quanti Capricci” con musiche di Corelli, Paganini, Ibert e Giuliani. Si esibiranno Roberto Noferini al violino e Donato D’Antonio alla chitarra. Alle 22 si esibirà invece presso il cortile interno dell’E- Kafè Bistrot il Dipartimento Jazz del Corso Musicale estivo Marco Allegri con musiche di Petretti, Pettiford, Yung e Weisman. I concerti sono organizzati dall’Associazione Maioliche Musicali di Faenza per la direzione di Chiara Cattani. Per tutta la serata sarà possibile visitare la mostra “Ivo Sassi e la poetica di Dante“. Molte anche le iniziative per le famiglie. Alle 21.30 sarà infatti il momento dello spettacolo di giocoleria e acrobatica, “Mr. Sacha – Alpha’g show” in collaborazione con Buskers Faenza, un evento curato da Croce Rossa Italiana Comitato di Faenza che allestirà per l’occasione anche un banchetto informativo dalle 19. Rivolti a bambini e genitori anche Happy Family con i giochi di legno dalle 20 e un’area gonfiabili gratuita dalle 18 alle 23 e prove gratuite della Piccola Scuola di Circo propone dalle 20 per tutte le famiglie con ASD ArtStrada. Nel programma non poteva mancare lo sport. Dalle 18 il Club Atletico Faenza Ginnastica torna all’ex Salesiani con il banchetto di presentazione e le esibizioni di ginnastica artistica dalle 20.30. Spazio anche allo yoga dalle 19 alle 20 con una lezione gratuita curata da Ale e Lilly ed organizzata da MiCentro. Infine il Faenza Rugby propone un allenamento toccato a porte aperte alle 20 e la palestra Overcome Sporting Club sarà regolarmente aperta.