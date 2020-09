Antica Sagra del Monticino: tutti gli appuntamenti a Brisighella

Ritorna l’Antica Sagra del Monticino che accanto al programma religioso prevede anche tante iniziative piene di piacevoli appuntamenti. I ristoranti e i punti vendita del centro confermeranno, ancora una volta, l’alta vocazione artigianale e culinaria della piccola cittadina. La Sagra rappresenta, ancora oggi, un’antica devozione ed il piacere della tradizione. Diventa una piacevole occasione per trascorrere una giornata nel borgo medioevale. Si parte venerdì 11 settembre alle ore 21 all’Anfiteatro di via Spada con il concerto della band Strada 302; ingresso libero u prenotazione presso Pro Loco Brisighella Tel.0546.81166 – iat.brisighella@racine.ra.it. La band propone un repertorio di grandi successi italiani e stranieri e si compone di musicisti che provengono da poliedriche esperienze professionali e artistiche.

Gli sciucaren in scena per la Frusta d’Oro sabato 12 settembre

La Sagra prosegue sabato 12 settembre: alle ore 20.30 al parco Caduti di Nassirya (in prossimità del Parco pubblico G.Ugonia) si svolgerò la 47^ edizione della Frusta d’Oro con la Banda del Passatore di Brisighella; prenotazione obbligatoria alla Pro Loco Tel 0546.81166 iat.brisighella@racine.ra.it. La tradizionale gara di sciucaren, gara di abilità tra schioccatori con uso della frusta a ritmo di musica . Una tradizione che si rinnova nel tempo grazie alla passione che questa “arte” suscita anche nelle nuove generazioni.

Si entra poi nel vivo con l’Antica Sagra del Monticino domenica 13 settembre. Accanto al programma religioso che prevede la tradizionale Novena del Monticino, alle ore 10.30, presso la Collegiata di San Michele Arcangelo, si svolgerà la S. Messa officiata dal vescovo emerito mons. Claudio Stagni, durante la giornata saranno allestiti mercati nel centro storico, opere dell’ingegno, tipicità, mostre e musica. Luna Park nel Piazzale degli Alpini- Stazione FS e spazio bambini “Stelle Volanti” in Piazza Carducci. Dalle ore 11.30 sarà attivo lo stand gastronomico, curato dal Circolo G. Borsi in collaborazione con la Pro Loco.

Le mostre dei Foto Amatori e di Luciano Laghi

In questo periodo arricchiscono la settimana dedicata alla Festa del Monticino diverse mostre e appuntamenti. Nella Galleria d’Arte Comunale i Foto Amatori Brisighellesi hanno allestito la consueta mostra fotografica che sarà visitabile giovedì 10 e venerdì 11 settembre dalle 20 alle 22; sabato 12 settembre dalle 15 alle 22 e domenica 13 Settembre dalle 10 alle 22. Al Museo Ugonia (biglietto unico comprensivo della visita alla Rocca) si può visitare, oltre alla pregevole mostra dedicata al litografo Giuseppe Ugonia, “Paesaggi astratti” di Luciano Laghi. Artista romagnolo, Laghi si è formato in campo ceramico e la terra risulta per lui il materiale più congeniale non solo per dare forma ma per aderire quanto più possibile al suo ambiente e a al suo territorio. Orario Museo Ugonia e Rocca: festivi e prefestivi dalle 10 alle 12.30/ dalle 15 alle 19; Rocca: dal martedì al venerdì ore 10/ 12 – 16/18 fino all’11 settembre.

Cultura, arte e musica per il borgo

Nel suggestivo scenario dell’ex Cava Marana, a pochi chilometri da Brisighella, prosegue la musica in grotta con “Recondita Armonia” 2020 , venerdì 11, 18, 25 settembre alle ore 21.15. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria tre giorni prima dei concerti info@scuolasarti.it. All’ex convento dell’Osservanza, chiesa S. Maria degli Angeli, sabato 12 settembre, alle ore 21, “Nostalgia” La Dannazione dell’esule. Da Dante ai poeti contemporanei. Con Giovanni Tonelli ed Elisabetta Zambon. Questo appuntamento si inserisce nel programma di eventi che con “Viva Dante” celebrano il Sommo Poeta. La Nostalgia, forte sentimento presente nelle tre cantiche , partendo dalla considerazione di base che la Commedia è si un cammino ma, è un ritorno. Un ritorno alla casa del padre. Altri appuntamenti sono “Brisighella ti sorprende”: visite guidate alla scoperta del borgo il sabato 12 e 19 settembre. Prenotazione obbligatoria. Info e iscrizioni iat.brisighella@racine.ra.it Tel.0546.81166.