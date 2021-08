Sagra della Romagna e dell’Abruzzo: dal 27 al 29 agosto al Parco Mita di Faenza

Torna dal 27 al 29 agosto per l’ottava edizione la sagra della Romagna e dell’Abruzzo 2021 presso il Parco Mita in Via Filanda Vecchia a Faenza organizzata dal Centro Sociale Casa Mita di Faenza. La cultura romagnola e la cultura abruzzese si incontrano per dare origine a un evento eno-gastronomico davvero originale sia nei contenuti culinari che organizzativi.

Specialità gastronomiche e intrattenimento

Tra le specialità dello stand la pasta al mattarello fatta dalle ‘Arzdore’ romagnole, preparata secondo antiche ricette, ma anche arrosticini abruzzesi cotti alla brace. Nel menù anche un piatto vegano, formaggi, salumi e vini tipici delle due regioni. Attivo anche il bar e uno stand con vendita di prodotti gastronomici caratteristici abruzzesi. Alla parte culinaria si affianca anche l‘intrattenimento con spettacoli musicali dal vivo, animazione e gonfiabili per bambini, concerti, mercatini. Infine sarà possibile anche visitare ‘la via delle Arti’, una mostra-esposizione di pittori acquerellisti, scultori, mosaicisti, ceramisti.

Il programma

Venerdi 27 agosto

Alle 19 aprirà lo stand gastronomico e alle 20 si esibirà la sezione ginnastica del Club atletico Faenza con molti atleti che si alterneranno in dimostrazioni di ginnastica artistica femminile e maschile, ginnastica ritmica, acrobatica aerea, functional training. Alle 21.30 invece sarà il momento dei Wild Angels Romagna della scuola di ballo di country western dance.

Sabato 28 agosto

La serata inizierà alle 18.30 con animazione e intrattenimento per i più piccoli con lo spettacolo gratuito “Il magico mondo dei burattini di Nannà” : burattini coloratissimi e simpatici daranno vita al teatrino con le loro meravigliose favole , e faranno divertire e ridere i bambini ma anche i più grandi. Alle 19 aprirà lo stand gastronomico e dalle 21 andrà in scena la compagnia teatrale “Amici dell’Europa” ‘che porterà in scena una commedia brillante e divertente che divertirà tutto il pubblico presente dal titolo “Follie d’ufficio”

Domenica 29 Agosto

L’ultima serata “Pizza fritta…sotto le stelle…” vedrà all’opera dalle 19 lo stand gastronomico che servirà pizza fritta per tutta la sera secondo l’antica ricetta tradizionale romagnola; sarà possibile degustare la pizza fritta semplice o farcita. Non ci sarà in questa serata il menù classico della sagra ma sarà possibile mangiare anche gustose piadine imbottite oltre alla pizza fritta e sarà a disposizione un angolo bar con caffè , amari e gelati. Infine dalle 21 l’intrattenimento sarà affidato al piano bar del musicista abruzzese ma romagnolo d’adozione, Sabatino Stella: ballo liscio, canzoni di oggi e di ieri per chiudere l’ultima serata della Sagra.

Qui di seguito il menù della Sagra: Sagra della Romagna e dell’Abruzzo