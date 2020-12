Sabato 12 e martedì 15 dicembre gli Open Day delle scuole Marri-S.Umiltà

Un incontro online per presentare l’offerta didattica delle Scuole Marri – S.Umiltà in vista delle iscrizioni all’anno scolastico 2020/2021. Sabato 12 e martedì 15 dicembre gli insegnanti e la coordinatrice didattica incontreranno tutti i genitori che vorranno conoscere in maniera più approfondita l’istituto scolastico, attivo a Faenza nell’educazione dei più giovani sin dal 1918.

Incontrare i coordinatori e gli insegnanti per conoscere l’offerta formativa della scuola

Gli open MEET, prevedono un momento iniziale, guidato dalla prof.sa Alessandra Scalini, coordinatrice didattica della scuola, e il dott. Giuseppe Dalle Fabbriche, coordinatore pedagogico fascia 0-6 anni, in cui viene illustrato il contesto nel quale vivono gli studenti, i valori che stanno alla base della proposta educativa della scuola. In seguito, le insegnanti del percorso linguistico, introdurranno il bilinguismo: un approccio didattico innovativo, già attivo da alcuni anni nella scuola media dell’istituto e, da quest’anno, anche nelle classi elementari. Il confronto proseguirà con la presentazione da parte delle maestre della giornata tipo, per la scuola dell’infanzia, del modello stellare per l’insegnamento nella scuola elementare e, per la scuola media, la presentazione dei docenti dell’area umanistica e scientifica. Il tutto si concluderà con la possibilità di fare domande agli insegnanti.

Per partecipare è necessario connettersi nel giorno e all’orario indicato tramite i link riportati di seguito.

Sabato 12 dicembre ore 9.30 – Presentazione Scuola Materna

Sabato 12 dicembre ore 11 – Presentazione Scuola Elementare

Martedì 15 dicembre ore 18.30 – Presentazione Scuola Media

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.accantoaglistudenti.it