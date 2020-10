Ritrovato vivo il 57enne disperso tra i boschi di Brisighella e Modigliana

Si troverebbe in buone condizioni l‘uomo di 57 anni scomparso da domenica 25 ottobre tra i boschi di Brisighella e Modigliana: la Protezione Civile ha ritrovato l’uomo nei pressi di Modigliana nella giornata di mercoledì 28 ottobre. Di lui non si avevano notizie dal momento che domenica scorsa era andato di prima mattina in cerca di tartufi con il proprio cane. Fortunatamente, dopo tre giorni di ricerca che ha coinvolto le forze dell’ordine, Polizia, Carabinieri e i volontari della Protezione civile hanno avuto buon esito e l’uomo è stato portato all’ospedale per accertamenti della propria condizione.