Ritorna in Rocca “Photoset Fantasy”, l’evento dedicato ai cosplayer

Brisighella è conosciuta come uno dei borghi più romantici d’Italia, ma non bisogna dimenticarsi la sua identità medievale, richiamata soprattutto dalla Rocca. Proprio questa sabato 19 giugno 2021 sarà lo sfondo per il Photoset Fantasy, l’evento dedicato ai cosplayer nato nel 2018 dall’idea di Giorgio Zanzi e sua moglie Aida (in arte Amil). I due hanno da sempre una forte passione per il fantasy, genere a cui appartengono i due romanzi della saga Il Regno di Atlantica scritti da Zanzi, e cercavano il luogo ideale in cui scattare qualche foto con i loro costumi in tema: condividendo l’iniziativa su Facebook, trovarono subito molto interesse da parte di amici e fan dei libri, perciò decisero di strutturare meglio l’evento, che ebbe un buon riscontro e fu replicato l’anno successivo, crescendo di dimensioni.

Il programma del Photoset Fantasy alla Rocca

La manifestazione di sabato sarà costituita da tre fasi, la prima delle quali prevede il set fotografico: i cosplayer – persone che interpretano personaggi di fantasia, protagonisti di cartoni, film e fumetti, con vestiti e accessori creati apposta da loro – poseranno tra le sale della Rocca Manfrediana. Per mantenere un legame con l’ambientazione, gli spazi saranno allestiti in chiave fantasy e anche il photoset sarà incentrato tutto sullo stile medioevale e fantasy, escludendo altri generi più moderni. Alle 19 i partecipanti scenderanno in paese per sfilare preceduti dai tamburini di Brisighella e raggiungeranno Piazza Marconi, sotto la via degli Asini, dove avrà luogo la cena a loro dedicata.

Un ritrovo per gli appassionati di Cosplayer

Per buttarsi nella mischia non è necessario essere dei fotografi professionisti o saper creare vestiti strepitosi, l’obiettivo è creare un momento di ritrovo per i tanti appassionati fantasy, che potranno incontrare e fotografare i protagonisti del Signore degli Anelli mentre discutono con quelli del Trono di Spade, ma soprattutto gli “original”, cioè personaggi creati dall’immaginazione del cosplayer.

L’evento gratuito è organizzato dal Regno di Atlantica, con il Patrocinio del Comune di Brisighella e il supporto della ProLoco. Per maggiori informazioni, consultare l’evento sulla pagina Facebook “Regno di Atlantica”.