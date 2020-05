Nasce “Rio Zezz Web”, il podcast radio dei giovani di Riolo Terme

Il Coronavirus non ferma l’intraprendenza dei giovani ragazzi del Consiglio Comunale di Riolo Terme, stimolati ulteriormente in questa particolare emergenza sanitaria: si sono infatti messi in gioco seriamente chi come speaker e chi come reporter per dar voce ai loro compagni e alle realtà del territorio riolese usando i new media. E in questo percorso sono stati supportati dall’Amministrazione, dall’Istituto Comprensivo G. Pascoli e dal centro di aggregazione giovanile La Baracca con gli educatori che si occuperanno del supporto tecnico e redazionale. Così è nata nel corso dell’anno scolastico 2019/2020 Rio Zezz Web, l’emittente costituita da podcast realizzati dal Ccr Riolese, una realtà creativa inserita nel panorama dei Consigli Comunali dei Ragazzi dell’Unione della Romagna Faentina, seguito dall’Assessorato delle Politiche Giovanili del Comune di Riolo Terme.

La radio è stata finanziata dalla Regione Emilia-Romagna

Ma perché Rio Zezz Web? Presto detto; “Rio” sta per Riolo, “Zezz” per Gesso, peculiarità del territorio. Riolo Terme

difatti sorge accanto alla suggestiva e unica Vena del Gesso, tutelata dal Parco regionale e Zezz o meglio “andare a Zezz” significa andare a Gesso, cioè affrontare con coraggio e determinazione la vita nonostante le difficoltà. Grazie ad un finanziamento della Regione Emilia–Romagna è stato possibile acquistare alcuni arredi e il materiale tecnologico per effettuare le registrazioni. L’obbiettivo del progetto è quello di creare laboratori culturali e creativi per favorire l’aggregazione del mondo giovanile. Le registrazioni avranno cadenza settimanale e al momento i ragazzi le stanno realizzando a distanza. Il primo podcast inserito è introduttivo e di presentazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi mentre stanno lavorando alla seconda registrazione che vedrà il coinvolgimento, tramite intervista telefonica, del dirigente scolastico e la professoressa Roberta Faziani della scuola secondaria di primo grado di Riolo Terme per capire come si stanno svolgendo le lezioni online, quale saranno le previsioni per i prossimi mesi e una riflessione sulla Festa dell’Europa appena trascorsa. E’ già possibile ascoltare le prime registrazioni a questo link e nel sito del Comune di Riolo Terme.