L’ass. Reda in Festa dona 10mila euro alla Croce Rossa di Faenza

L’associazione Reda in Festa, organizzatrice della nota Sagra del Buongustaio, ha deciso di sostenere le attività della Croce Rossa Italiana Comitato di Faenza, impegnata sul territorio per fornire supporto alla popolazione e alle autorità locali. La scelta di donare l’ingente somma – 10mila euro – nasce dalla volontà della presidente Ivana Foschini, il consiglio direttivo e di tutti i volontari di Reda in Festa che sentivano il bisogno di sostenere concretamente la comunità faentina in questo periodo segnato dall’emergenza Covid-19. La scelta si è concretizzata destinando 10mila euro alla Croce Rossa Italiana di Faenza, impegnata attivamente e quotidianamente sul territorio in risposta all’emergenza sanitaria che attraversa l’intera Nazione.

La Croce Rossa di Faenza attiva nel fronteggiare l’emergenza Coronavirus

In particolare, tra le attività messe in campo dalla Croce Rossa: il Pronto Farmaco e il Pronto Spesa, servizi gratuiti di domiciliazione farmaci e/o generi di prima necessità destinati a tutti coloro che sono impossibilitati a provvedere personalmente o sprovvisti di supporti familiari. La donazione servirà per portare avanti anche tutte le attività di assistenza della Croce Rossa Italiana, tra cui i trasferimenti sanitari e l’assistenza ai punti prelievi Ausl Distretto di Faenza e la disponibilità della Sala Operativa attiva 24 ore a sostegno di tutte le necessità dei cittadini e delle istituzioni locali.