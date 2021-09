Puliamo il mondo: la 27sima edizione dell’iniziativa di Legambiente a Faenza il 26 settembre

E’ giunta alla 27sima edizione la storica campagna di volontariato ambientale sulla gestione sostenibile dei rifiuti e sulla promozione dell’economia circolare di Legambiente “Puliamo il Mondo”. L’iniziativa, presente nelle città emiliano romagnole il 24, il 25 e il 26 settembre, comprende tanti piccoli gesti per la tutela e la valorizzazione dei beni comuni, attraverso azioni di cittadinanza attiva per promuovere la bellezza dei luoghi ma anche per offrire un’occasione di integrazione e di abbattimento delle barriere culturali e sociali. A Faenza sarà possibile partecipare domenica 26 settembre. Le iniziative si svolgeranno nel rispetto delle regole vigenti relative all’emergenza sanitaria.

Ogni anno a fine settembre volontari di tutto il mondo si danno appuntamento in oltre 120 Paesi per scendere in piazza e dare un segnale concreto di voglia di fare e di identità territoriale. In Italia i volontari sono ogni anno più numerosi: nel 2019 hanno partecipato 600mila persone in 1.500 località che insieme alle amministrazioni comunali hanno contribuito a restituire alla comunità circa 4mila aree pulite.

Puliamo il mondo: a Faenza il 26 settembre

A Faenza l’appuntamento con “Puliamo il mondo” è domenica 26 settembre 2021. Ritrovo e iscrizione alle 9 presso il Gazebo di Legambiente a fianco del Fontanone. Tutto il materiale necessario per la pulizia sarà fornito da Legambiente. Come per gli anni scorsi si continuerà anche nelle successive giornate di settembre e ottobre; con un calendario condiviso con le scuole, tutti i giorni si organizzeranno momenti di incontro e di “ pulizia “ nei parchi faentini . Inoltre accanto alla campagna ambientale anche una campagna di sensibilizzazione contro l’odio, alla luce delle continue manifestazioni di violenza nella società reale e in quella virtuale, a partire dai social network. Quindi la campagna di quest’anno sarà caratterizzata dallo slogan “Puliamo il mondo dai pregiudizi”. Molte in questo senso le attività realizzate tra i Circoli locali e le associazioni che si occupano di migranti, comunità straniere, richiedenti asilo politico, detenuti, disabilità, salute mentale, discriminazione basata sull’orientamento sessuale, insieme a scolaresche, gruppi scout e non solo.

Per informazioni: legambientelamone ; legambientelamone@libero.it www.legambientefaenza.it