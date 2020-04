In tutta la Provincia di Ravenna nessun nuovo caso di Coronavirus

Per la prima volta dopo tante settimane, non si è registrato nessun nuovo caso di Covid 19 in provincia di Ravenna. Il bollettino è stato diffuso dalla Protezione civile nella giornata di domenica 26 aprile e il totale complessivo dei casi resta così fermo a 969. Anche Faenza, dunque non registra alcun nuovo caso di Coronavirus, e il totale resta così fermo a 125 casi di positività; già da qualche giorno, inoltre, si registrano incrementi molto limitati.

Per quanto riguarda la distribuzione dei casi in provincia nei vari Comuni: 51 residenti al di fuori della provincia di Ravenna, 442 Ravenna, 125 Faenza, 62 Cervia, 66 Lugo, 58 Russi, 28 Alfonsine, 31 Bagnacavallo, 22 Castel Bolognese, 8 Conselice, 11 Massa Lombarda, 3 Sant’agata Santerno, 15 Cotignola, 8 Riolo Terme, 20 Fusignano, 7 Solarolo, 10 Brisighella, 2 Casola Valsenio.

Emilia-Romagna: ancora in calo i ricoverati in terapia intensiva

Complessivamente in Emilia-Romagna si sono registrati 241 positivi in più rispetto a ieri (+ 1%) e si tratta di uno degli incrementi più bassi registrati, in linea con la giornata di ieri. Sono 5.045 i nuovi tamponi effettuati (161.928 quelli complessivi) con una percentuale di positivi sui tamponi effettuati del 4,7%. Continuano a calare sensibilmente i casi attivi, cioè il numero di malati effettivi: il numero a oggi è di 12.341 casi contro i 12.347 di ieri, sei in meno. Le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi complessivamente arrivano a 8.577, + 19 rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 245 (uno in meno rispetto a ieri). E diminuiscono anche quelli ricoverati negli altri reparti Covid (- 23). Le persone complessivamente guarite salgono a 8.723 (+208): 2.463 “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 6.260 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

Per quanto riguarda i dati provinciali dei casi di Coronavirus: 3.751 a Piacenza (56 in più rispetto a ieri), 3.073 a Parma (39 in più), 4.577 a Reggio Emilia (25 in più), 3.562 a Modena (24 in più), 3.793 a Bologna (51 in più), 363 le positività registrate a Imola (3 in più), 901 a Ferrara (16 in più). In Romagna sono complessivamente 4.430 (27 in più), di cui 969 a Ravenna, 868 a Forlì (11 in più), 656 a Cesena (13 in più), 1.937 a Rimini (3 in più).