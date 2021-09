L’azienda imolese TeaPak vince il premio welfare index Pmi 2021

Per il secondo anno consecutivo l’azienda imolese che miscela e confeziona tisane biologiche di alta qualità per il Gruppo internazionale Yogi Tea, vede riconosciuto il suo impegno sul welfare aziendale. La TeaPak s.r.l. SB ha infatti ottenuto per il secondo anno consecutivo il riconoscimento di Welfare Champion, massimo rating nell’ambito della Certificazione nazionale Welfare Index PMI indetta da Generali Italia.

Il premio welfare index Pmi 2021

Il premio viene stato assegnato alle “Imprese con un sistema di welfare aziendale caratterizzato da un livello di iniziativa molto rilevante, sia per ampiezza sia per intensità, capacità gestionali e impegno economico-organizzativo elevati come la proattività, l’orientamento all’innovazione sociale, il sistematico coinvolgimento dei lavoratori e gli impatti sociali significativi sulla comunità interna ed esterna all’impresa, misurati da indicatori quali la composizione e il trend dell’occupazione, le condizioni lavorative, il contributo alla comunità locale e l’impegno verso consumatori e fornitori”. La premiazione ha avuto luogo il 9 settembre a Roma, alla presenza del ministro del Lavoro Andrea Orlando e della sottosegretaria di Stato al ministero dello Sviluppo economico Anna Ascani, ricevendo la menzione speciale “Salute”, assegnata ad un totale di sole 5 aziende su 6.000 partecipanti, per la grande attenzione riposta al tema del benessere psico-fisico dei propri dipendenti.