Pronostici Premi Oscar 2020

Signore e signori, oggi parliamo di premiazioni! Il 9 febbraio 2020 si terrà la 92sima edizione degli Academy Awards. Il 13 gennaio scorso abbiamo avuto modo di visionare tutte le nominations, rivelatesi quest’anno davvero interessanti per gli Oscar 2020. Per l’occasione tenteremo di fornirvi i nostri papabili vincitori per un’ annata che si prospetta decisamente combattuta, al contrario degli anni precedenti. In questa sede, a causa della mole filmica eccessiva da dover curare, ci concentreremo solo sulle premiazioni di maggior spessore cercando di giustificare coscienziosamente la nostra posizione per generare un possibile dibattito.

Pronostici Oscar 2020

Miglior film – Jojo Rabbit regia di Taika Waititi

Corro un grande rischio, lo so, ma Jojo potrebbe essere la sorpresa di questa edizione. Nonostante

debba combattere contro giganti del calibro di Scorsese e Tarantino, ritengo che il film di Waititi

abbia la possibilità concreta di accontentare i gusti cinematografici dei giudici dell’Academy e

contemporaneamente dare un colpo di scena grosso all’intero evento, come accaduto anche l’anno

scorso d’altronde con la vittoria di Green Book.

Miglior regista – Sam Mendes (1917)

Anche qui la gara è aperta e ogni candidato potrebbe risultare vittorioso. Vado con Mendes per il

suo 1917, un film girato in modo tale da apparire come un unico piano sequenza e raccontato in

tempo reale, secondo per secondo. Le inquadrature sono magistrali e la cosa più sbalorditiva è che

la tecnica utilizzata è funzionale alla trama e parte integrante del racconto rappresentato.

Miglior attore protagonista – Joaquin Phoenix (Joker)

A mani basse il miglior interprete di questa edizione. Il film si basa per l’80% sulla sua staordianaria

performance e lo stesso Phoenix non disdegna cimentarsi in virtuosismi vistosi e che danno al suo

personaggio quel tono iconico che non si vedeva da anni.

Miglior attore non protagonista – Brad Pitt (Once upon a time.. in Hollywood)

Con una carriera che conta all’attivo più di 50 film, Pitt è stato molte volte sottovaluto come

interprete per via del suo fascino senza precedenti che forse ha distolto spesso l’attenzione dal suo

effettivo valore attoriale. Con l’ultimo lavoro di Tarantino l’ormai 57enne Brad si dimostra capace di

grande profondità psicologica e regale una prestazione da incorniciare.

Miglior attrice Protagonista – Renée Zellweger (Judy)

Premiata ai Golden Globe, premiata ai Critic Choice Award, premiata ai SaGa, candidata ai Bafta

dove verrà probabilmente premiata. Film strappalacrime di stampo biografico. Interpretazione fatta

su misura per vincere statuette. L’Oscar non farà eccezione.

Miglior attrice non protagonista – Scarlett Johansonn (Jojo Rabbit)

Candidata in due categorie, La Johansonn nel 2019 ha dimostrato di valere non solo come l’attraente

spia russa degli Avengers, ma di essere un attrice a tutto tondo che buca lo schermo con una

presenza scenica impressionante. In Jojo Rabbit soprattutto mostra un incredibile trasformismo

accompagnato da un senso del ritmo comico azzeccato e inaspettato. Tuttavia, Laura Dern è

sicuramente in agguato per soffiarle la statuetta da sotto il naso

Miglior film d’animazione – Klaus regia di Sergio Pablos

Nonostante ritenga Toy Story 4 superiore in tutto e per tutto agli altri candidati, penso che

quest’anno punteranno sul premiare un film d’animazione marchiato Netflix. Da un lato c’è un

effettivo valore narrativo che non si può ignorare, infatti Klaus ha una sceneggiatura brillante e originale, dall’altro lato però c’è un discorso politico sullo streaming che difficilmente i giudici

dell’Academy si faranno scappare.

Migliori film straniero – Parasite regia di Bong Joon-ho

Per carità, anche Almodóvar ha fatto un ottimo lavoro, ma il lungometraggio sud coreano riesce a

guadagnarsi 5 altre candidature in categorie di valore assoluto e ha avuto una risonanza mondiale

molto più rilevante rispetto a Dolor y Gloria. Un instant cult da vedere assolutamente e che non avrà

problemi a trionfare in questa categoria anche per via della sua scrittura eccezionale.

Per oggi è tutto, ci risentiamo dopo la cerimonia per certificare quanti pronostici abbiamo azzeccato

e in quanti invece abbiamo riposto erroneamente le nostre preferenze. Per il momento grazie e alla

prossima!

Alex Bonora