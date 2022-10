Poesia in dialogo: l’8 ottobre alle 18 a Villa Verlicchi di Lavezzola

La Rassegna “La poesia in dialogo” proseguirà sabato 8 ottobre alle 18 con il secondo incontro curato per il Comune di Conselice e per la Biblioteca Giovanna Righini Ricci con gli autori Giovanni Fierro e Christian Sinicco. Il dialogo sarà introdotto e moderato da Rossella Renzi a Villa Verlicchi di Lavezzola. Giovanni Fierro presenterà la sua pubblicazione “Di questa città”con illustrazioni di Nicola Montemorra (Qudu, 2022); Christian Sinicco proporrà la raccolta “Ballate di Lagosta” (Donzelli, 2022).

Gli ospiti

Giovanni Fierro

Giovanni Fierro è nato nel 1968 a Gorizia, dove vive. I suoi testi sono stati pubblicati nelle antologie “Frantumi” (2002) e “Prepletanja – Intrecci”; (2003) e nel dicembre 2004 nella sua prima raccolta poetica, “Lasciami così”, edite da Sottomondo Gorizia. Nel febbraio 2011 è uscita la sua raccolta “Il riparo che non ho”, edita da Le Voci della Luna. Il libro ha vinto il premio Ultima Frontiera di Volterra, Pisa, edizione 2012. Nel 2015 ha pubblicato la plaquette “Oleandro e garaža” con l’editore Qudu e con lo stesso editore pubblica “Gorizia On/Off”(2017) e “Di questa città”, con le illustrazioni di Nicola Montemorra (2022). Ha partecipato a varie letture e festival poetici in Italia, Slovenia, Croazia, Austria e Repubblica Ceca. È tradotto in portoghese, sloveno, tedesco, croato, ceco e friulano. Cura la rivista mensile on line «Fare Voci. Giornale di scrittura» (www.isontina.beniculturali.it). È responsabile della collana di poesia «Fare Voci», per l’editore Qudu di Bologna.

Christian Sinicco

Christian Sinicco è nato a Trieste nel 1975. Caporedattore di «Fucine Mute», tra i primi periodici multimediali italiani, ha fondato la Lips (Lega italiana poetry slam). Cura l’indagine sulla nuova poesia dialettale confluita in “L’Italia a pezzi. Antologia dei poeti in dialetto e in altre lingue minoritarie (1950-2013)” (Gwynplaine, 2014) e dirige «Poesia del nostro tempo». Ha pubblicato poesia in rivista e in volume tra cui le raccolte “Passando per New York” (LietoColle, 2005), “Alter” (Vydia, 2019), “Ballate di Lagosta”(Donzelli, 2022). I suoi versi sono tradotti in albanese, bielorusso, catalano, croato, inglese, lettone, olandese, slovacco, sloveno, spagnolo, tedesco e turco. Sindacalista Cgil, lavora in una delle concessionarie autostradali del Triveneto, in una zona di transito tra Nord Europa, Adriatico e Balcani.