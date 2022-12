Gli orari di apertura della Pinacoteca di Faenza nelle festività natalizie

Durante queste festività natalizie la Pinacoteca di Faenza osserverà degli orari diversi dal solito. Già in programma visite guidate a gennaio 2023.

Gli orari di apertura della Pinacoteca nelle festività

Nel corso delle festività natalizie la Pinacoteca di Faenza osserverà i seguenti orari:

Sabato 24 dicembre: dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30

Domenica 25 dicembre: CHIUSO

Lunedì 26 dicembre: CHIUSO

Sabato 31 dicembre: dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30

Domenica 1 gennaio 2023: CHIUSO

Lunedì 2 gennaio: CHIUSO

Venerdì 6 gennaio: dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30.

Sabato 7 e domenica 8 gennaio: dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30

Visite guidate da gennaio 2023

Il Comune di Faenza per il mese di gennaio inoltre promuove una serie di visite guidate alla rinnovata Pinacoteca Comunale.

Al termine delle festività natalizie la Pinacoteca osserverà un periodo di chiusura indispensabile per importanti interventi di restauro conservativo del patrimonio d’arte in essa contenuto. Il periodo di chiusura andrà dal 10 gennaio al 27 febbraio 2023 compresi.

Il calendario di gennaio

Questi i due appuntamenti a inizio gennaio: venerdì 6 gennaio alle 16 “L’Adorazione dei Magi di Giovanni Battista Bertucci Senior nella Pinacoteca di Faenza” e domenica 8 gennaio alle 16 “L’Adorazione dei Magi di Giovanni Battista Bertucci Senior nella Pinacoteca di Faenza”

Info e prenotazioni

Le visite sono a prenotazione obbligatoria con ritrovo all’orario indicato in Via Santa Maria dell’Angelo n 9. Prenotazione e informazioni in Pinacoteca al numero 334 706 9391 infopinacoteca@romagnafaentina.it. Questi i prezzi: visita guidata € 3,00 a persona, visita e laboratorio didattico € 5,00 a bambino, ingresso alla Pinacoteca € 4,00, ingresso ridotto € 3,00 (residenti nel Comune di Faenza), ingresso gratuito (minori di 14 anni, persone con disabilità ed un loro accompagnatore)