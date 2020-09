Elezioni Faenza: evento con Paolo Cavina e i sindaci di Ferrara, Forlì e Brisighella

Martedì 8 settembre alle ore 20.30, all’interno delle aule dei Salesiani si svolgerà l’incontro “Un anno di buon governo” al quale parteciperanno i sindaci di Ferrara, Alan Fabbri, di Forlì Gian Luca Zattini, di Brisighella Massimiliano Pederzoli e Paolo Cavina, candidato sindaco della città di Faenza. «La serata aperta a tutti, rispettando le regole anti-Covid – scrivono i promotori – è organizzata in vista delle elezioni amministrative del 20-21 settembre 2020 e vuole mettere in confronto alcuni sindaci di centrodestra della nostra regione che hanno saputo, in pochi mesi di amministrazione, cambiare positivamente e per il bene dei cittadini le loro rispettive città».

Nel 2019 Ferrara, Forlì e Brisighella sono passate al centrodestra

«Ringrazio i sindaci della disponibilità – sottolinea Paolo Cavina – sarà per tutti una bella serata di dibattito ed ascolto. L’esperienza, la competenza e il dialogo saranno sicuramente i protagonisti della serata. Faenza in futuro dovrà cogliere le opportunità che arrivano dalle grandi città d’arte come Ferrara e nello stesso tempo dovrà guidare una Romagna faentina sempre più grande e importante – aggiunge Cavina – Auspico, infine, che il 22 settembre vi siano Forlì, Imola e naturalmente Faenza allineate per un cambiamento comune in quanto l’asse della Via Emila è strategico per lo sviluppo economico, sociale e culturale delle nostre comunità».