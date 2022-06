Torna il Palio a Faenza con le gare di Alfieri Bandieranti e Musici: trionfa il Rione Giallo

Un pubblico entusiasta ha accolto domenica 5 giugno le gare delle bandiere che, da tradizione, precedono la giostra

della Bigorda d’Oro in programma sabato 11 giugno prossimo. Al via nel pomeriggio le gare riservate a Alfieri Bandieranti e Musici under 15, divise in tre fasce d’età: 8-10 anni (esordienti), 11-13 (giovanili) e 14-15 (U15). Le gare sono proseguite alla sera alle 21 dopo il giuramento dei cavalieri della Bigorda d’Oro. Trionfa il Rione Giallo.

I vincitori delle gare pomeridiane

Nella categoria esordienti si aggiudica la vittoria del Singolo Leonardo Lama del Rione Giallo (22,79), la coppia va sempre a Francesco Testa e Leonardo Lama del Rione Giallo (20,55). Nella categoria giovanili si aggiudica la vittoria del Singolo Luca Misirocchi del Rione Nero (17,48) e la coppia va a Mattia Rava e Julian Poggi (17,70). La piccola Squadra vede invece vincitore il Rione Verde con Emma Ferrini, Emma Fiorentini, Noemi Francesconi, Alessandro Ione e Tommaso Conti (16,50). Nella categoria U15 si aggiudica la vittoria del Singolo Filippo Maurizi del Borgo Durbecco (18,49), la coppia va a Sara Bandini e Giacomo Facchini del Rione Nero (16,27) e la piccola Squadra sempre al Rione Nero con Sara Bandini, Giacomo Facchini, Damiano Frediani e Marco Celiento (19,26). Il Rione Nero si aggiudica anche il premio per i musici con Riccardo Lamarina, Marisol Sain, Tommaso Bertozzi, Gaia Borghesi, Matilde Magnani, Mattia Gentilini, Sara Larizza e Gabriele Taglioni (2,71).

Il Rione Giallo trionfa nelle gare serali

Ad aprire le gare serali è stato il Giuramento dei Cavalieri della Bigorda d’oro: per il Borgo Durbecco ha prestato giuramento Enrico Gnagnarella, Gertian Cela per il Rione Giallo e Daniele Maretti per il Rione Nero. Antonio Caselli ha giurato per il Rione Rosso mentre Daniele Leri, il cavaliere che correrà la Bigorda d’Oro, presterà giuramento il sabato della giostra in Piazza del Popolo prima della partenza del corteo storico. Stefano Venturelli ha prestato giuramento per il Rione Verde. Trionfatore del torneo serale U21 è stato il Rione Giallo che si aggiudica sia il singolo con Luca Ghinassi (25,01) che la coppia con Luca Ghinassi e Luca Giuseppe Corvino (22,00). Nel singolo, secondo posto per il Rione Nero, seguito da Rione Verde, Rione Rosso e Borgo Durbecco. Nella coppia si classifica al secondo posto il Rione Nero seguito da Rione Rosso e Rione Verde. Al Rione Rosso va invece il premio per il miglior tamburino con Christian Vignoli (73.9), secondo premio per il Rione

Giallo seguito da Rione Nero e Rione Verde. Le gare serali sono state trasmesse in diretta streaming sui canali del Palio (YouTube, Fb e sito www.paliodifaenza.it) e sempre in streaming verranno trasmesse tutte le gare del mese di giugno (Tornei Alfieri Bandieranti dle 18 e 19 giugno e giostre dell’11 e 26 giugno).

