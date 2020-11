L’Osco di Brisighella chiude per 2/3 settimane per casi di Coronavirus, Ausl rassicura: “lievi sintomi”

A seguito del verificarsi di alcuni casi di positività, sia tra i degenti sia tra il personale, dell’Osco di Brisighella, la struttura rimarrà chiusa per due o tre settimane per eseguire un’approfondita sanificazione dei locali. Si precisa che tra le persone positive, individuate grazie allo screening periodicamente effettuato sia per i pazienti sia per gli operatori, al momento gli ospiti sono tutti asintomatici mentre tra gli operatori due hanno lievi sintomi. Questi ultimi sono in isolamento presso il loro domicilio mentre i pazienti sono stati spostati in apposite strutture in grado di garantire l’isolamento per pazienti asintomatici ma con fragilità, in cui possono essere adeguatamente presi in carico e seguiti. L’individuazione dei casi in fase iniziale, oltre ad aver consentito un intervento immediato, evidenzia la validità degli screening di controllo.