Ortinsieme: il 22 luglio a Russi un pic nic per conoscere il progetto di agricultura e permacultura

Un pic nic con musica e intrattenimento per conoscere la realtà di Ortinsieme. Venerdì 22 luglio dalle 19 il Podere di via Molinaccio a Russi apre le porte per far conoscere il progetto di agricoltura sociale e di permacultura.

L’evento del 22 luglio

Il Podere Ortinsieme di Russi invita la cittadinanza ad una piacevole serata con musica dal vivo e pic nic sul prato per scoprire e conoscere più da vicino il proprio orto e il progetto di permacultura che si sta portando avanti. L’appuntamento con “Ortidiscambio” è per venerdì 22 luglio dalle ore 19 in via Provinciale Molinaccio 30 a Russi. Il programma prevede l’intervento di Elisabetta Dallavalle “Le relazioni al centro dell’orto” con la presentazione del progetto di permacultura di Ortinsieme; una passeggiata alla scoperta dell’orto; il pic nic sul prato con possibilità di assaggiare un piatto con prodotti di stagione (10 euro incluso bevande o calice di vino); l’intrattenimento musicale a cura della scuola di musica A. Contarini di Russi.

Che cos’è il Podere Ortinsieme

Podere Ortinsieme è il progetto di agricoltura sociale della cooperativa Il Mulino, realizzato in collaborazione con la Confraternita del Santissimo Sacramento di Russi, che ha messo a disposizione gratuitamente il terreno. Si tratta di un progetto di inserimento lavorativo per persone con difficoltà sociali alle quali viene offerto un alloggio in coabitazione e un lavoro all’interno del podere. Tutti i prodotti ortofrutticoli sono biologici e vengono coltivati e commercializzati con la vendita diretta ai cittadini. “Podere Ortinsieme non è solo un’azienda agricola che produce prodotti biologici e a chilometro zero – sottolinea Alberto Prati, responsabile del progetto di agricoltura sociale per Il Mulino -. Il valore di questo progetto consiste nel coinvolgimento di persone in difficoltà alle quali viene data la possibilità di autodeterminarsi e trovare un lavoro e una comunità che le supporti e accompagni nei loro percorsi. Dopo la conversione al biologico abbiamo deciso di abbracciare anche la permacultura che consiste nella creazione di un sistema integrato in cui l’agricoltura e l’essere umano coesistano in totale equilibrio e armonia”.

Info

Per partecipare all’evento è necessario prenotare entro il 20 luglio, chiamando al 335 6391756 o scrivendo a accoglienza@coopmulino.it.